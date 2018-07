PD | raccogliamo appello Don Ciotti per fermare emorragia umanità

romadailynews

(Di venerdì 6 luglio 2018) Roma – “Il gruppo del Pd capitolino raccoglie l’di Don‘perl’di umanita” e per sostenere un’accoglienza in grado di coniugare sicurezza e solidarieta’. “Domani sabato 7 luglio aderiamo all’iniziativa e invitiamo i cittadini e i democratici romani a fare altrettanto, indossando una maglietta rossa per ricordare quelle che indossavano molti bambini, donne e uomini morti in mare e per far valere i principi di solidarieta’ e umanita’ che da sempre caratterizzano la nostra citta’”. Cosi’ in una nota il gruppo capitolino del Pd. L'articolo PD:Donperproviene da RomaDailyNews.