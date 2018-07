PD | Cuperlo | “Dopo il disastro elettorale serve congresso subito e con regole diverse Il

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 luglio 2018) “Spero domani sia l’occasione per dare un segnale di vita, perché dopo il 4 marzo noi abbiamo conosciuto una fase d’immobilismo. Certo l’unità che è un valore in un momento di grande difficoltà non venga usata come alibi per lasciare che le cose rimangano esattamente com’erano prima. Luca Lotti come responsabile organizzazione del partito da affiancare a Maurizio Martina? No, non mi convince”. Così Giannialla vigilia dell’assemblea nazionale del Pd, rispondendo alle domande de ilfattoquotidiano.it, alla Camera promosso da associazioni di sinistra. “Ho l’impressione che corriamo il rischio della metafora del dito e della luna: abbiamola sconfitta peggiore della storia e se è adesso la risposta è di mobilitare gli eserciti dell’uno e dell’altro candidato, andando ai gazebo e risolvere tutto in una domenica ...