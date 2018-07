Passa A Tre Offerte Luglio 2018

Marmolada - la cima delle Dolomiti Passa dal Veneto al Trentino. Come nel 1911 : La Marmolada è trentina: le lancette del tempo tornano indietro fino al 1911, quando l’Impero Austro-ungarico di Francesco Giuseppe e il Regno d’Italia dei Savoia si accordarono per fissare i confini dei due stati sulle creste della cima più alta delle Dolomiti (3.343 metri). Adesso, al posto degli austriaci c’è il comune di Canazei, che fa parte della provincia autonoma di Trento, al posto dello stato sabaudo c’è il ...

DIRETTA/ Colombia-Inghilterra Mondiali 2018 (risultato finale 4-5 dcr) : i tre leoni Passano ai quarti! : DIRETTA Colombia Inghilterra, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Splendido ottavo di finale ai Mondiali 2018 tra due delle big del torneo(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 22:47:00 GMT)

Da Leonardo a Matisse Passando per Goya : le mostre estive a Napoli - Roma e Milano : Napoli con Leonardo da Vinci e Milano con le Avanguardie: le grandi città italiane scelgono di trascorrere un’estate all'insegna dell’arte. Ma non solo: vedute del Settecento, arte islamica e nature morte riempiranno il fitto calendario espositivo di luglio e agosto, da Nord a Sud.Continua a leggere

Recordati Passa al fondo Cvc : operazione da tre miliardi : Recordati, una delle poche multinazionali italiane del farmaco, passa in mani straniere, a una valutazione inferiore a quella di Borsa: la famiglia Recordati cede il comando al fondo Cvc a 28 euro per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 giugno : L’accordicchio Ue – Dublino resta - stretta sulle Ong : Passa la linea dura : Bruxelles Migranti: non cambia nulla. L’Europa rimbalza l’Italia Accordo senza vincoli – Dopo la notte insonne a trattare, i 28 hanno mostrato soddisfazione soprattutto per l’unanimità espressa nella dichiarazione finale di Giampiero Gramaglia Tangentopoli, embè? di Marco Travaglio “Soldi a tutti i partiti”, “Ho pagato tutti i partiti”, “Mazzette a tutti da sempre”. Chi legge i titoli sull’interrogatorio fiume di Luca Parnasi, il ...

Deutsche Bank - divisione Usa non Passa gli stress test della Fed. Rimandate Goldman Sachs e Morgan Stanley : La seconda parte degli stress test condotti dalla Federal Reserve – quella che esamina la qualità della gestione e dei piani di capitale – ha bocciato la divisione statunitense di Deutsche Bank. Nel suo esame qualitativo, la banca centrale americana ha trovato “carenze ampie e critiche” nei sistemi interni di controllo e nei dati. Il gruppo tedesco è l’unico tra i 35 istituti esaminati dalla Fed a non aver ricevuto ...

Diletta Leotta strepitosa in Sardegna - a Porto Cervo la sexy giornalista se la sPassa in vacanza [GALLERY] : Diletta Leotta a Porto Cervo in vacanza, la sensuale giornalista fa impazzire i suoi follower con scatti che la mostrano in tutta la sua bellezza Diletta Leotta si sta godendo le vacanze. Dopo la maratona che l’ha vista impegnata su Sky con la Serie B, la bellissima giornalista sportiva è volata prima a casa e poi a Porto Cervo. In una delle mete vacanziere più ambite dai Vip, la meravigliosa Diletta si è fatta immortalare in scatti ...

Mondiali 2018 - orgoglio Iran e Marocco : che spettacolo le rivelazioni che hanno costretto Spagna e Portogallo agli straordinari per Passare il turno : Dovevano essere le vittime predestinate di un girone impossibile, invece Iran e Marocco escono dal Mondiale di Russia 2018 a testa alta dopo tre partita all’altezza della situazione, con prestazioni di livello in cui hanno sempre giocato alla pari delle big iberiche. Un’eliminazione che non fa male, per com’è arrivata e per l’orgoglio nazionale che ha trasmesso ai loro Paesi. Fuori con grande dignità, e con tanti applausi ...

Un treno collegherà Cina e Nepal. Potrebbe Passare sotto l'Everest : Il governo cinese e quello nepalese firmano un accordo per una linea ad alta quota che Potrebbe passare sotto la vetta più elevata del mondo

“Vediamo se il proiettile oltrePassa il libro”/ YouTuber convince fidanzata a sparargli : muore in diretta : “Vediamo se il proiettile oltrepassa il libro”: YouTuber costringe fidanzata a sparargli, muore in diretta. Le ultime notizie: la polizia ha diffuso alcuni filmati di quell'esperimento(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 15:32:00 GMT)

Bambina di tre anni cade in un pozzo - salvata dalla mamma e da un Passante : Tragedia sfiorata a San Quirico d'Orcia , nel senese, dove nel primo pomeriggio una Bambina è scivolata in un pozzo profondo 7 metri all'interno della sua abitazione. Al momento della caduta il pozzo ...

Canada - fa jogging ma oltrePassa il confine USA : arrestata/ La madre : "La frontiera è una trappola perché..." : Canada, fa jogging ma oltrepassa il confine USA: ragazza francese arrestata per due settimane. La strana vicenda accaduta ad una giovane turista che stava scattando un selfie...(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 17:01:00 GMT)

Canada - fa jogging ma oltrePassa il confine USA/ Ragazza francese arrestata per due settimane : Canada, fa jogging ma oltrepassa il confine USA: Ragazza francese arrestata per due settimane. La strana vicenda accaduta ad una giovane turista che stava scattando un selfie...(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 12:53:00 GMT)

Canada - fa jogging ma oltrePassa il confine : arrestata per 2 settimane : Triste esperienza per una giovane turista francese che, durante la sua vacanza in Canada, ha trascorso due settimane in un centro di detenzione statunitense per aver inavvertitamente attraversato il confine mentre faceva jogging lungo una spiaggia. Lo riferisce la Canadian Broadcasting Corporation (CBC). Come spiega il giornale Cedella Roman, 19 anni, correva lungo il confine a sud della cittadina di White Rock, nella British Columbia ...