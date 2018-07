Passa A Kena Mobile Offerte Luglio 2018

Siete Passati a Iliad? 1500 minuti - 1500 SMS e 30 GB di Internet a 5 euro al mese se tornate in Kena Mobile : Kena Mobile vuol provare a fare meglio di Iliad e così lancia una succosissima offerta winback, guarda caso destinata proprio agli ex-clienti che sono passati a Iliad in queste settimane. L'articolo Siete passati a Iliad? 1500 minuti, 1500 SMS e 30 GB di Internet a 5 euro al mese se tornate in Kena Mobile proviene da TuttoAndroid.

La reazione di Kena ad ho. Mobile Passa dall’offerta Power DS : minuti - SMS e internet (in 3G) a 5 euro : A rilanciare è Kena Mobile con l'offerta denominata Kena Power DS: 1000 minuti e 50 SMS verso i numeri nazionali con 20 GB di internet in 3G a 5 euro al mese L'articolo La reazione di Kena ad ho. Mobile passa dall’offerta Power DS: minuti, SMS e internet (in 3G) a 5 euro proviene da TuttoAndroid.

Passa A Kena Mobile Offerte Maggio 2018 : Ecco le migliori Offerte e promozioni per Passare a Kena Mobile nel mese di Maggio 2018. Passa a Kena Mobile da Wind, TIM, Vodafone, Tre, PosteMobile e Operatori Virtuali: le migliori Offerte. Passa a Kena Mobile ricaricabile: Offerte Maggio 2018 Offerte Passa A Kena Mobile E Promozioni Sei stanco del tuo operatore telefonico? Sei un […]