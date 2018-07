Party per Girl of Now Shine

7 luglio 2018 - Joe T Vannelli al Pelledoca di Milano per il Party Splash! : ... divenuto a più riprese il podcast italiano più scaricato in assoluto nella library di iTunes , ..., La musica dei suoi podcast è la stessa house che Jtv suona nelle sue serate in giro per il mondo " ...

Hand Picked - il Party per la nuova collezione : In occasione di Milano Moda Uomo, le maestose sale di Palazzo Serbelloni a Milano hanno accolto il party esclusivo firmato Hand Picked per il lancio della nuova collezione.LEGGI ANCHEMilano Moda Uomo, «famolo normale» Gli ospiti sono stati invitati a varcare la soglia di un ambiente scenografico che ricreava un frammento di foresta amazzonica con la musica che richiamava la natura e la danza che ne sprigionava l’energia. Un connubio artistico ...

Musica - spettacoli - Party - negozi aperti e mercatini con i Mercoledì di Anghiari : Anghiari 3 luglio 2018 - L'estate ad Anghiari viene di Mercoledì. Tornano gli appuntamenti che animano le serate anchiaresi, eventi programmati dal Centro Commerciale Naturale "Vie di Anghiari" con ...

Melissa Meeks Divorce Party : che festa per il divorzio da Jeremy Meeks! : ... il 30 Giugno 2018, il suo attesissimo Divorce Party, una vera e propria festa creata per celebrare il divorzio dall'ex carcerato-modello più seguito al mondo. Jeremy Meeks, 1,8 milioni di follower ...

Blitz contro il rave Party - guai a raffica per 40 persone : Molteplici le accuse di cui saranno chiamati a rispondere: invasione di terreni privati, apertura abusiva di luoghi di intrattenimento e organizzazione di pubblici spettacoli, disturbo della quiete ...

Pearl Jam - attacchi dopo il messaggio pro migranti. Meloni : “Portiamoli al loro Party esclusivo in Costa Smeralda”. E un ex sindaco ne chiede persino l’arresto : Rita Pavone attacca i Pearl Jam sui migranti e accende un dibattito in cui si infila anche la politica italiana, almeno una parte. Tutto nasce dalla polemica sollevata dalla cantante, dopo il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, durante il quale il gruppo guidato da Eddie Vedder ha infatti cantato il brano “Imagine”, accompagnandolo con un messaggio al governo italiano, tramite gli hashtag #Apriteiporti e #Saveisnotacrime (Salvare ...

Bastia Umbra - seconda edizione per l'evento estivo di PaliOpen : Bastia Summer Party : Deejays: DEBLA Corrado Sabolo Alessandro Tullini Voice: Simone Mone Ferroni Animazione: Francesco Spettacoli Special Thanks: MTV UP Energy Drink Insomma, non basta solo partecipare. Bastia Summer ...

Blancpain GT Series – Oltre 600 persone al Terrazza Blancpain Exclusive Party al Misano World Circuit [GALLERY] : Oltre 600 persone al al Terrazza Blancpain Exclusive Party. Mwc polo strategico per favorire l’incontro tra le eccellenze dell’imprenditoria territoriale e il mondo del motosport. Oggi proseguono le gare Oltre 600 ospiti hanno partecipato ieri, sabato 23 giugno, al Terrazza Blancpain Exclusive Party, serata conclusiva del Blancpain GT Series, l’evento che anima il Misano World Circuit Marco Simoncelli e vede in pista le potenti auto dei ...

IWC - Party per i suoi 150 anni : Era il 1868 quando Florentine Ariosto Jones fondò, a Schaffhausen, la «International Watch Company» con l’obiettivo di unire la competenza artigianale svizzera e i metodi di produzione statunitensi per produrre i migliori orologi da tasca dell’epoca. LEGGI ANCHERoyal Fashion: i marchi di moda preferiti dalla famiglia reale Sono passati 150 anni da allora e IWC continua a mantenere intatto l’amore per la tradizione artigiana coniugandola alla più ...

Biondo - “Roof Garden” nuovo singolo/ Video - con il rapper anche Emma Muscat : Party in stile “Grande Bellezza” : Chi ha seguito Amici 17 conosce bene Roof Garden e conosce bene Biondo ma per tutti gli altri il Video che accompagna il nuovo singolo potrebbe essere il prossimo tormentone estivo(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 15:59:00 GMT)

"Party's over" - 11 ragazzi arrestati per spaccio a Brescia : Brescia, , askanews, - Quarantré chili di droga, soprattutto marijuana di alta qualità, e 100.000 euro: è quanto la direzione centrale per i servizi anti-droga ha sequestrato a Brescia, nell'...

AfterParty : vediamo sette minuti di gioco per l'E3 2018 : Dagli sviluppatori di Oxenfree arriva Afterparty, il nuovo titolo dello studio che si mostra in sette nuovi minuti di gioco in occasione dell'E3 2018, riporta PCgamer.Nel nuovo video possiamo vedere i segmenti iniziali del gioco, in cui due amici del college cercano di sfuggire all'inferno battendo satana e i suoi servitori a una gara di bevute. Stando a quanto possiamo vedere, i toni del gioco sembrano meno seri di quelli di Oxenfree, i ...

Altro che sballo : tra musica e ragazzi scatenati - spunta la persona che non ti aspetteresti mai di trovare al rave Party : Dj Marky è alla console durante un rave drum & bass al Motion nightclub di Bristol e tra la folla in festa uno dei presenti filma una scena a dir poco singolare. Un ragazzo in cima ad una scalinata è completamente immerso nella lettura di un libro, noncurante del frastuono della musica e della gente che balla. Un addetto alla sicurezza si avvicina al ragazzo e controlla che il libro non sia un espediente per nascondere sostanze stupefacenti. ...

E3 2018 : annunciato Super Mario Party per Nintendo Switch : Durante il suo Direct Nintendo ha presentato Super Mario Party, a prima vista sembra una rivisitazione del famoso Party game dedicato a Mario e alla sua banda. Dal trailer notiamo che sarà possibile unire due Switch per partite mozzafiato con gli amici. Il titolo è stato confermato per il 5 ottobre 2018.Read more…