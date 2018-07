Parnasi resta in carcere

Stadio Roma : Oggi gli interrogatori degli arrestati. Parnasi : 'Non ho commesso reati' : Il "sistema Parnasi", le sue propaggini. I rapporti "istituzionali", le pubbliche relazioni instaurate per cercare agganci e entrature, sopratutto nell'universo della politica. Le carte dell'indagine ...

Stadio Roma - domani gli interrogatori dei 9 arrestati. Parnasi verrà sentito a MIlano : Sono fissati per domani gli interrogatori di garanzia per i nove arrestati nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio della Roma. L'atto istruttorio dell'imprenditore Luca Parnasi si svolgerà a MIlano ...

Quando Parnasi diceva le carte ai collaboratori : «Spendo qualche soldo per le elezioni» L’imprenditore arrestato : foto : Nell’ordinanza di custodia cautelare un’ipotesi di finta consulenza a Lanzalone, «incarico assolutamente inutile e assegnato per finalità corruttiva, inerente l’assistenza legale»

Stadio Roma : arrestati per corruzione Luca Parnasi e Luca Lanzalone Chi sono|La storia del progetto : Nove in tutto: con il costruttore e il presidente Acea di area grillina, anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Adriano Palozzi (Fi) e Michele Civita (Pd): le accuse sono associazione per delinquere e delitti contro la Pubblica amministrazione

Stadio Roma : arrestati per corruzione Luca Parnasi e Luca Lanzalone : Nove in tutto: con il costruttore e il presidente Acea di area grillina, anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Adriano Palozzi (Fi) e Michele Civita (Pd): le accuse sono associazione per delinquere e delitti contro la Pubblica amministrazione