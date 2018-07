ilmattino

: RT @RassegnaZampa: #Parnasi, dalla Provincia alla sede #Atac: il filone che spaventa i politici - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Parnasi, dalla Provincia alla sede #Atac: il filone che spaventa i politici - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Parnasi, dalla Provincia alla sede #Atac: il filone che spaventa i politici - RassegnaZampa : #Parnasi, dalla Provincia alla sede #Atac: il filone che spaventa i politici -

(Di venerdì 6 luglio 2018) ROMA Non c'è solo il progetto per lo stadio della Roma, nel carniere che Lucaha rapidamente messo insieme nel corso degli ultimi anni. Lui lo ha in parte ammesso, nel corso di un lungo ...