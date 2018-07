Parco Valentino | l’analisi dell’edizione 2018 e le date 2019

MotoGp - Crutchlow esilarante nel Parco chiuso : lo scherzo a Valentino Rossi è tutto da ridere [VIDEO] : Simpatico scherzo di Crutchlow nel parco chiuso a Valentino Rossi, il Dottore preso di sorpresa dal pilota della Honda Clima disteso nel parco chiuso dopo la qualifica del Gp di Assen, sorrisi e soddisfazione per Marquez, Crutchlow e Valentino Rossi, protagonisti di questo sabato olandese. A confermare la complicità in particolare tra il pesarese e il britannico ci ha pensato proprio quest’ultimo, giocando un piccolo scherzetto al ...

Salone dell’auto di Parco Valentino - il bilancio è di oltre 600 mila visitatori : Il bilancio della quarta edizione del Salone dell’auto di Torino Parco Valentino parla chiaro: a visitare la kermesse, durante i giorni di apertura, sono state oltre 600 mila persone. Per non parlare del coinvolgimento della città stessa, con le sue strade e le sue piazze a fare da cornice alle varie manifestazioni, ma soprattutto alle 2.000 supercar presenti per l’occasione. L’edizione numero cinque andrà in scena più tardi ...

Parco Valentino 2018 - un successo che fa già pensare al futuro : In 5 giorni siamo riusciti a far venire a Torino collezionisti provenienti da tutto il mondo: supercar provenienti da Inghilterra, Germania, Irlanda, Olanda, e addirittura da Dubai, come la ...

Parco Valentino - Record di visitatori : oltre 600.000 in cinque giorni : Si è chiuso con un grande successo il Salone dellAuto di Torino al Parco Valentino, con circa duemila auto e supercar presenti e oltre 600.000 nei cinque giorni di manifestazione. Numeri a parte, questa quarta edizione è stata la più dinamica e diffusa, nel senso del coinvolgimento di varie aree della città e non solo. Soddisfatto Andrea Levy, presidente di Parco Valentino: stata unedizione piena di entusiasmo, del pubblico che è venuto a ...

Parco Valentino si prepara al gran finale : Il Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino si prepara al gran finale e lo fa sotto uno splendido sole. Il meteo finalmente favorevole ha popolato i viali del Parco Valentino con visitatori e appassionati che si sono riversati negli stand dei 44 brand presenti, nel Cortile del Castello tutto dedicato alla celebrazione dei 50 anni […] L'articolo Parco Valentino si prepara al gran finale sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

A Parco Valentino nuova Honda CR-V - SUV più venduto al mondo : Honda CR-V è il SUV più venduto al mondo. E ora punta all’Italia. Debutta a Parco Valentino, il Salone dell’Auto di Torino, per cercare di conquistare anche gli italiani propensi...

Renault a Parco Valentino : Captur Sport Edition e Kadjar Sport Edition per le famiglie : “Parco Valentino è la formula azzeccata per le famiglie, – commenta Francesco Fontana Giusti, capo comunicazione e immagine Renault Italia – in questo salone abbiamo esposto le nuove...

Parco Valentino - Inaugurato il Salone dell'Auto a Torino - VIDEO : stata inaugurata questa mattina la quarta edizione del Parco Valentino, il Salone dellauto di Torino. Al taglio del nastro hanno presenziato, oltre al presidente della manifestazione Andrea Levy, il sindaco Chiara Appendino e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, fresco di nomina. Il ruolo di Torino. Il primo cittadino ha espresso gratitudine nei confronti degli organizzatori e di tutti i partecipanti, che con ...

Parco Valentino - Venite a giocare con noi al Salone dell'Auto : Prende il via la quarta edizione del Salone dell'Auto di Torino, in calendario fino a domenica 10 giugno. Tante le novità per gli appassionati di motori: al Parco Valentino si potranno ammirare più di mille tra supercar, one-off, hypercar e un corollario di raduni, meeting, mostre ed eventi. L'ingresso è gratuito (dalle 10 alle 24 all'esposizione), previa registrazione con biglietto elettronico scaricabile dal sito della ...

Parco Valentino - Sfilata di vip alla Supercar Night Parade : Ha preso il via l'edizione 2018 del Parco Valentino, la festa dei motori di Torino in programma fino a domenica 10 giugno. alla manifestazione è presente anche lo stand di Quattroruote, nel quale tre simulatori di guida, due dei quali dotati anche di visore VR, sono a disposizione dei visitatori che possono sfidarsi sui tracciati di GranTurismo Sport e realizzare il proprio hot lap. L'ingresso è gratuito, previa ...

Parco Valentino Salone Auto Torino - è qui la festa" : Toninelli ha così avuto modo di conoscere i protagonisti di questo settore fondamentale per l'economia del nostro Paese e ha toccato con mano alcuni dei prototipi e delle novità commerciali proposte ...

Bentley Continental GT a Parco Valentino : Bentley Milano è presente alla quarta edizione del Salone di Torino Parco Valentino, in programma fino al 10 giugno, con la nuova Bentley Continental GT. Progettata, sviluppata e creata con maestria artigianale in Gran Bretagna, questa nuova, terza generazione esalta, temi e stilemi di un prodotto che ha creato quell’inconfondibile modi di essere secondo Bentley. […] L'articolo Bentley Continental GT a Parco Valentino sembra essere il ...

Car Design Award 2018 - a Parco Valentino i premi per le più belle del reame – FOTO : Un premio per il Design automobilistico, tra i più prestigiosi che ci siano. Che va a chi, tra “creativi” e centri stile, si è segnalato per modelli o progetti innovativi. Parliamo del Car Design Award, i cui riconoscimenti sono stati assegnati ieri da una giuria internazionale in occasione della giornata inaugurale del salone dell’auto Parco Valentino, a Torino. Ospite d’onore il vincitore dell’edizione del ...

