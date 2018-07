Papera Muslera | da Ulreich a Caballero | quando l’errore è clamoroso

calcioweb.eu

: Mondiali: #UruguayFrancia 0-2, Bleus in semifinale. Transalpini in rete con Varane al 40' e Griezman al 61' grazie… - Agenzia_Ansa : Mondiali: #UruguayFrancia 0-2, Bleus in semifinale. Transalpini in rete con Varane al 40' e Griezman al 61' grazie… - Gazzetta_it : Raddoppio della Francia! #Griezmann! Ma che papera Muslera... #UruguayFrancia #WorldCup - Cappe12 : La papera di #Muslera sul secondo goal è dovuta ad una commozione cerebrale subita dopo uno scontro con #Ramos... sicuro. -

(Di venerdì 6 luglio 2018)– Si è giocato il primo match valido per i quarti di finale dei Mondiali in Russia, come da pronostico successo da parte della Francia che supera l’Uruguay e vola in semifinale, troppo pesante l’assenza dell’attaccante Cavani. Francia in vantaggio con la rete di Varane, nella ripresa raddoppio di Griezmann suerrore di, proprio ladel portiere ha fatto il giro del web. Si tratta solo dell’ultimo ‘orrore’ che si è visto su un campo di calcio, da segnalare l’errore dinella gara dell’Argentina contro la Croazia e quello di De Gea contro il Portogallo (rete di Cristiano Ronaldo). Ma come dimenticare la papere di Karius durante la finale di Champions League Real Madrid-Liverpool, da segnalare anche Svendurante la semifinale Real-Bayern e Donnarumma nella finale di Coppa ...