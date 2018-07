Papa Francesco sui migranti silenzi complici La dura accusa di Bergoglio contro

Jean-Louis Tauran - morto il Cardinale/ Aveva annunciato al mondo l'elezione di Papa Francesco : Dopo lunga malattia, è scomparso all'età di 75 anni il Cardinale francese Jean-Louis Tauran, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, Aveva annunciato l'elezione di Papa Francesco(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 13:04:00 GMT)

Migranti - Papa Francesco : “Unica risposta è solidarietà - ipocrita chi non vuole sporcarsi mani” : Papa Francesco lancia un nuovo messaggio in difesa dei Migranti: "Di fronte alle sfide migratorie di oggi l'unica risposta sensata è quella della solidarietà e della misericordia". Il Papa denuncia "l'ipocrisia sterile di chi non vuole sporcarsi le mani" e "i molti silenzi" di fronte alle migliaia di morti in mare.Continua a leggere

Carlo Acutis - il ‘Santo del Computer’/ Morto a 15 anni e nominato Venerabile da Papa Francesco : Morto a 15 anni di leucemia, Carlo Acutis è stato nominato Venerabile da Papa Francesco, nuovo passo verso la santità dopo il processo di canonizzazione(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 12:03:00 GMT)

Papa Francesco : "Migranti - migliaia di morti e silenzi complici" : La denuncia del Pontefice durante l'omelia della messa per i migranti a cinque anni dalla sua prima visita pastorale a Lampedusa

Clima - Papa Francesco : “Tutti gli Stati onorino gli impegni assunti a Parigi” : “Il Vertice COP24 sul Clima, programmato a Katowice (Polonia) nel dicembre prossimo, può essere una pietra miliare nel cammino tracciato dall’Accordo di Parigi del 2015. Tutti sappiamo che molto deve essere fatto per l’attuazione di quell’accordo. Tutti i governi dovrebbero sforzarsi di onorare gli impegni assunti a Parigi per evitare le peggiori conseguenze della crisi Climatica“: lo ha dichiaro il Papa dando udienza ai partecipanti ...

La risposta di Papa Francesco alle aporie della globalizzazione : di Riccardo Cristiano* Può essere che in questo tempo difficilissimo di negazioni e rigidità il pluralismo riparta da casa Santa Marta, cioè da lì dove vive Jorge Mario Bergoglio? E’ successo infatti che nei giorni trascorsi papa Francesco abbia fatto promuovere un incontro e tenuto un discorso molto importanti. Dell’incontro diremo dopo, partiamo dal discorso relativo alla bioetica, cioè ai problemi morali ed etici sollevati da interventi ed ...

Papa Francesco affida la comunicazione a un laico - è la prima volta : Non era mai accaduto nella storia della Chiesa che il Papa scegliesse come capo di un dicastero vaticano un laico, cioè un fedele cattolico non cardinale, né vescovo e neppure prete. La nomina del nuovo Prefetto della comunicazione, oltre alla grande professionalità di Paolo Ruffini, necessaria per portare a compimento la riforma dei media vaticani con le necessarie correzioni e revisioni, è anche un'importante ...