Papa Francesco | Migranti | Dio vuole le nostre mani per soccorrerli

Morto il cardinale Tauran - annunciò al mondo l'elezione di Papa Francesco : Le note meste del De Profundis risuoneranno presto sotto le maestose volte della Basilica di San Pietro: Sua Eminenza il cardinale Jean-Louis Tauran, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, è Morto.Tauran, nato a Bordeaux in Francia 75 anni fa, era da tempo affetto dal morbo di Parkinson. Considerato uno dei massimi profeti del dialogo interreligioso, il suo ricordo vive indelebile nel cuore dei fedeli per l'annuncio dell'Habemus Papam con cui nel ...

La risposta di Papa Francesco alle aporie della globalizzazione : di Riccardo Cristiano* Può essere che in questo tempo difficilissimo di negazioni e rigidità il pluralismo riparta da casa Santa Marta, cioè da lì dove vive Jorge Mario Bergoglio? E’ successo infatti che nei giorni trascorsi papa Francesco abbia fatto promuovere un incontro e tenuto un discorso molto importanti. Dell’incontro diremo dopo, partiamo dal discorso relativo alla bioetica, cioè ai problemi morali ed etici sollevati da interventi ed ...

Addio al cardinal Tauran - l'uomo che "presentò al mondo" Papa Francesco : E' morto ieri sera presso la comunità delle Suore francescane dell'Eucaristia nell'arcidiocesi di Hartford, nel Connecticut (USA), il cardinale Jean Louis Tauran, presidente del Pontificio...

Ci voleva un blasfemo come Zucchero per dare una strigliata a Papa Francesco : Solo una sana e consapevole libidine salva il popolo dai timori della Chiesa cattolica. Voi tenetevi pure i finti anticonformisti del trap ché io mi tengo stretto Zucchero Sugar Fornaciari il quale, a ridosso del concerto in piazza San Marco, ha dimostrato che per fare scandalo basta pensare con la

Papa Francesco affida la comunicazione a un laico - è la prima volta : Non era mai accaduto nella storia della Chiesa che il Papa scegliesse come capo di un dicastero vaticano un laico, cioè un fedele cattolico non cardinale, né vescovo e neppure prete. La nomina del nuovo Prefetto della comunicazione, oltre alla grande professionalità di Paolo Ruffini, necessaria per portare a compimento la riforma dei media vaticani con le necessarie correzioni e revisioni, è anche un'importante ...

Giorgio La Pira sarà beato/ Papa Francesco dà l'ok per le sue "virtù eroiche" : Giorgio La Pira sarà beato, Papa Francesco dà l'ok per le sue "virtù eroiche": primo passo per l'eventuale apertura di un processo di beatificazione e canonizzazione

Monsignor Francesco Cacucci. Questa preghiera con il Papa a Bari è ecumenismo di popolo : Mai prima una dichiarazione così esplicita dal mondo ortodosso greco. Il popolo di Bari lo ha accolto con un calore senza pari. Il giorno dopo Papa Francesco mi ha telefonato e, scherzando, mi ha ...

Papa Francesco e la "scissione pratica" nella Chiesa cattolica : Papa Bergoglio come promotore di un "cambio di paradigma" in grado di modificare per sempre la Chiesa cattolica.Il libro di Josè Antonio Ureta si propone di rispondere a una serie domande, che sembrerebbero tutte retoriche, sull'operato del pontefice argentino. Di base c'è una tesi: l'ex arcivescovo di Buenos Aires si starebbe adattando al mondo contemporaneo e al suo carattere "rivoluzionario". Un assunto, conclude già l'autore, che starebbe ...

I nuovi cardinali e l’omelia di Papa Francesco : L’AQUILA – Giovedì 28 giugno a salutare Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell’Aquila nominato cardinale da Papa Francesco, c’erano diverse centinaia di

L'Arcivescovo Petrocchi diventa cardinale - nominato da Papa Francesco davanti a 700 fedeli aquilani : L'Aquila - L'Abruzzo ha un cardinale: è l'arcivescovo dell'Aquila, monsignor Giuseppe Petrocchi, nominato ieri da Papa Francesco nel corso del 5/o concistoro, davanti a oltre 700 fedeli aquilani che hanno assistito al rito officiato nella basilica di San Pietro. Al nuovo cardinale è stato assegnato il titolo di San Giovanni Battista dei Fiorentini. "Sicuramente chiederò al Papa di venire in visita ...

Papa Francesco acclamatissimo dai fedeli in piazza San Pietro durante il giro con la Papa Mobile : Le celebrazioni in Vaticano per la festività di Santi Pietro e Paolo, i patroni di Roma. Papa Francesco, dopo aver celebrato la messa con i cardinali freschi di nomina, ha effettuato il giro tra i ...

Papa Francesco in visita da Benedetto XVI : Al termine del Concistoro celebrato nella basilica di San Pietro in Vaticano, Papa Francesco e i 14 nuovi cardinali si sono recati, a bordo di due pulmini, al monastero 'Mater Ecclesiae' per ...

Papa Francesco e nuovi Cardinali in visita da Benedetto XVI/ 14 nomi nel Concistoro : la preghiera con Ratziger : Papa Francesco crea 14 nuovi Cardinali: diretta streaming video Concistoro a Roma. Ecco chi sono: tra Dottrina della Fede e dialogo con l'Islam. 11 entrano anche in Conclave

Papa Francesco CREA 14 NUOVI CARDINALI/ Concistoro diretta video : "servite Cristo e non sentitevi superiori" : PAPA FRANCESCO CREA 14 NUOVI CARDINALI: diretta streaming video Concistoro a Roma. Ecco chi sono: tra Dottrina della Fede e dialogo con l'Islam. 11 entrano anche in Conclave