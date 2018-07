Papa | condoglianze per scomparsa cardinal Tauran

romadailynews

(Di venerdì 6 luglio 2018) Roma – “Conservo un ricordo commosso di quest’uomo di profonda fede che ha servito coraggiosamente, fino in fondo, la Chiesa di Cristo nonostante il peso della malattia”: lo scriveFrancesco nel telegramma di cordoglio per la morte, avvenuta ieri a Hartford, negli Stati Uniti d’America, dele Jean-Louis, presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Ilesprime le suenel telegramma inviato alla sorella, Genevie’ve Dubert, ricordando i numerosi incarichi ricoperti dal card.al servizio della Santa Sede, tra cui quello di Segretario per le relazioni con gli Stati. “Nominato daBenedetto XVI a capo del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso – ricorda il– e’ stato un consigliere ascoltato ed apprezzato, in particolare grazie alle relazioni di ...