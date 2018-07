Papa | bene chi soccorre senza domande

Papa Francesco in visita da Benedetto XVI : Al termine del Concistoro celebrato nella basilica di San Pietro in Vaticano, Papa Francesco e i 14 nuovi cardinali si sono recati, a bordo di due pulmini, al monastero 'Mater Ecclesiae' per ...

Papa Francesco e nuovi Cardinali in visita da Benedetto XVI/ 14 nomi nel Concistoro : la preghiera con Ratziger : Papa Francesco crea 14 nuovi Cardinali: diretta streaming video Concistoro a Roma. Ecco chi sono: tra Dottrina della Fede e dialogo con l'Islam. 11 entrano anche in Conclave(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:20:00 GMT)

'Va tutto bene! Un treno per Tenerife' : il papà racconta e ricorda Riccardo Marangio : Riccardo Marangio aveva 26 anni. Era laureato in sociologia e viveva con la famiglia a Roma. Aveva un cassetto pieno di sogni e progetti. Fino a quella maledetta domenica del 10 luglio di due anni fa, ...

Alessia Prete e il papà Leo al GF 15 : la benedizione per Matteo : Alessia Prete e il papà Leo al GF 15: un incontro che ha dato alla concorrente una possibilità in più di riprendersi dalle parole della madre. L’ex Miss di Volver ha accusato molto alcuni rimproveri fatti dalla mamma, ma ancora di più temeva l’incontro con il padre. Soprattutto per via della presenza di Matteo Gentili, entrato di diritto nella sua vita proprio grazie al GF 15. Alessia Prete ha potuto abbracciare papà Leo e sciogliere ...

Il benessere profuma di frutta con fichi d’India - frutti di bosco - ciliegie - cocco - Papaya e kiwi : Chi da bambino, dopo averla rifiutata, si è sentito ripetere troppo volte “almeno un pezzetto, ché ti fa bene!”, finalmente ha la sua rivincita: mangiarla non è l’unico modo per sfruttare i benefici delle vitamine e degli antiossidanti contenuti nella frutta. Le sue proprietà sono un toccasana anche per la pelle perché aiutano a combattere l’invecchiamento cellulare, contrastano la produzione di radicali liberi, hanno un effetto levigante e ...

Il Papa benedice la Clericus Cup : La Clericus Cup incontra il Santo Padre. Mercoledì 23, a pochi giorni della finale del campionato di calcio ecclesiastico 2018, una delegazione di rappresentanti di ciascuna delle 16 squadre, iscritte al torneo calcistico pontificio, promosso dal CSI, parteciperà all’udienza generale del Papa in Piazza San Pietro. Alla cerimonia parteciperanno i rettori ed i capitani delle 16 squadre – pontifici collegi, seminari, università ...

Mercoledì Papa benedice 'Clericus Cup' : ROMA, 21 MAG - La Clericus Cup incontra il Santo Padre. Mercoledì 23, a pochi giorni della finale del campionato di calcio ecclesiastico 2018, una delegazione di rappresentanti di ciascuna delle 16 ...

Unicredit : Gianni Franco Papa - faremo bene nel corso del 2018 : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – In base ai risultati “siamo convinti che faremo molto bene nel prosieguo dell’anno. Siamo una grande banca commerciale paneuropea, semplice e di successo”. Lo ha detto, a margine dell’inaugurazione della filiale romana di Unicredit SubitoCasa, il direttore generale dell’istituto di credito Gianni Franco Papa. Sulla riduzione dei costi, ha aggiunto, “siamo in anticipo rispetto ...

All'asta la Lamborghini Huracán donata a Papa Francesco : 715 mila euro in beneficenza : ...l a Lamborghini Huracán RWD che la casa di Sant'Agata Bolognese aveva donato a Papa Francesco lo scorso novembre? Le immagini del Santo Padre attorno alla vettura avevano fatto il giro del mondo: ...

Benedetto XVI : “serve liberare la libertà”/ Ratzinger - il Papa emerito che riapre la politica alla fede : Benedetto XVI, il volume dedicato a fede & politica: "serve liberare la libertà". Secondo il segretario personale di Ratzinger, "il Papa emerito riapre la politica alla fede"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 19:28:00 GMT)

Marco e Benedetta Balestri/ Per lei il papà rinunciò a condurre le Iene... (Domenica In) : Marco e Benedetta Balestri, grande attesa per la presenza su Rai Uno della figlia del noto conduttore che racconterà nel salotto di Cristina Parodi i suoi progetti. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 04:42:00 GMT)

Coree : Papa - bene coraggio del dialogo : Reciteremo il Rosario,pregando in particolare per la pace in Siria e nel mondo intero.Invito ad unirsi spiritualmente e a prolungare per tutto il mesedi maggio la preghiera del Rosario per la pace'.

