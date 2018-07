Paolo Ruffini | ex direttore di Rai 3 e La7 | è stato nominato prefetto del dicastero per

Paolo Ruffini nominato dal Papa prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. È il primo laico : Paolo Ruffini, ex direttore di Rai3 e La7, è il nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. La nomina, decisa da Papa Francesco, è arrivata dopo poco più di tre mesi dalle dimissioni di monsignor Dario Edoardo Viganò, primo prefetto dell’organismo vaticano voluto da Bergoglio per riformare i media della Santa Sede. A Viganò, che aveva taroccato una lettera inviatagli da Benedetto XVI, succede dunque un laico ed è questa ...

Vaticano - Paolo Ruffini nuovo prefetto dicastero Comunicazione : Paolo Ruffini è il nuovo prefetto del dicastero della Comunicazione del Vaticano. Lo ha nominato papa Francesco. Ruffini finora è stato direttore della tv dei Vescovi, Tv2000. Classe 1956, prende il ...

Paolo Ruffini nuovo prefetto del Dicastero per la Comunicazione : È Paolo Ruffini, finora direttore di Tv2000, il nuovo prefetto del Dicastero vaticano per la Comunicazione. Una scelta esterna e per certi versi sorprendente trattandosi della prima volta di un laico alla guida di un importante organismo della Santa Sede. Soprattutto una scelta fuori dal giro di nomine circolate nei mesi scorsi dopo le dimissioni d...

