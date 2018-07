Paola Turani si sposa | il racconto della proposta del fidanzato

Paola Turani si sposa - la romantica proposta di matrimonio del fidanzato in mezzo alla lavanda [VIDEO] : Paola Turani, fashion blogger e modella di fama internazionale, si sposa: la proposta di matrimonio da parte di Riccardo Serpella in Provenza Paola Turani ha annunciato su Instagram, con un diamante al dito, il suo ‘sì‘ alla proposta di matrimonio fatta dal suo compagno mentre si trovano in vacanza in Provenza. In mezzo alla lavanda, Riccardo Serpella ha chiesto alla fashion blogger e modella di fama internazionale di sposarlo ...