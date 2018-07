Pamplona | al via festa di San Firmino Video | una settimana di festeggiamenti fra tori e

Pamplona - al via la festa di San Firmino. Dal balcone del municipio parte il chupinazo : in piazza esplode la festa : Con l’ormai famoso botto del ‘chupinazo‘ sparato dal balcone del comune di Pamplona scatta l’edizione 2018 dei San Fermines, la ‘fiesta’ dei tori resa celebre in tutto il pianeta da Ernest Hemingway L'articolo Pamplona, al via la festa di San Firmino. Dal balcone del municipio parte il chupinazo: in piazza esplode la festa proviene da Il Fatto Quotidiano.