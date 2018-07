Palmieri | “Orgoglio e bellezza i punti di forza di Napoli”

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 luglio 2018) Napoli, 6 lug. – (AdnKronos) – ‘Avevamo e abbiamo duedi: l’orgoglio e la. L’orgoglio per la qualità dei prodotti, per la cultura. Laperché a Napoli sapevamo che esisteva, ed esiste ancora oggi, un patrimonio nascosto che andava e va scoperto. Una città con più di un milione di abitanti che vive dal neolitico, con reperti antichissimi, fino al futuro rappresentato da Apple”. Lo ha detto Anna Maria, assessore alla scuola e all’istruzione del comune di Napoli intervenendo all’evento ‘Dal bel Paese al gran Paese’, organizzato da Ferpi, federazione relazioni pubbliche italiane, che si sta svolgendo a Napoli, nella Sala delle Assemblee del Banco di Napoli. ‘Negli ultimi anni -ha aggiunto- Napoli è stata meno afflitta dai luoghi comuni e dagli stereotipi, ma non è finita. La narrazione ...