Pallavolo – Italia femminile | la Nazionale in raduno a Roma da lunedì

Pallavolo - LVST18 : prima tappa nel weekend - in palio la Coppa Italia : Lido di Camaiore è pronta ad accogliere le beachers: Millenium al via con la prima storica partecipazione. Domani alle 11.30 la prima sfida Dopo i primi scambi mossi sulla sabbia del Rimbalzello, la struttura che ci ha ospitato in queste giornate di allenamento accanto a Salò sulle sponde del Lago di Garda, Millenium è pronta nel pomeriggio di oggi a spostarsi verso la Toscana, in provincia di Lucca. Si avvicina a grandi passi ...

Giochi del Mediterraneo – Pallavolo : l’Italia conquista uno splendido oro a Tarragona : Giochi del Mediterraneo 2018: gli azzurri di Graziosi conquistano la medaglia d’Oro A Tarragona si è chiuso in trionfo il cammino della nazionale maschile di Pallavolo, medaglia d’Oro ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nella finale di oggi gli azzurri di Gianluca Graziosi hanno piegato i padroni di casa spagnoli 3-1 (25-22, 25-17, 33-35, 25-23), completando in maniera perfetta un torneo durante il quale, escluso il set perso oggi, non hanno ...

Pallavolo – Nations League : l’Italia chiude con una sconfitta la prima edizione - azzurri sconfitti dagli Usa 0-3 : La Nazionale di Blengini perde con il punteggio di 3-0 l’ultima sfida della Volleyball Nations League al cospetto degli Stati Uniti Si chiude con una sconfitta per 0-3 (23-25, 17-25, 27-29) contro gli Stati Uniti la prima edizione della Volleyball Nations League per la Nazionale Italiana che questa sera non è riuscita a regalare la seconda soddisfazione consecutiva al numeroso pubblico modenese che anche questa sera ha affollato le tribune ...

Pallavolo - Nations League : Italia-Francia 3-0 : Decisivi saranno dunque i match di domani, con gli azzurri che affrontano gli Usa ma i polacchi con un successo sull'Australia staccherebbero il pass per Lille, ma nello sport nulla è impossibile. L'...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : venerdì 22 giugno. Tiro con l’arco - calcio e Pallavolo. Italia - vai e vinci! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018, venerdì 22 giugno. Una competizione che non si svolge dal lontano 2013 ed in cui l’Italia gode di una grande tradizione. Il Bel Paese, infatti, domina ininterrottamente il medagliere dal 2005, mentre è addirittura assoluto lo strapotere nella classifica di tutti i tempi. La parola d’ordine è una sola: confermarsi la potenza egemone del ...

Pallavolo - convocati Italia : tornano Zaytsev e Giannelli per la 5a tappa della VNL : La Vln, la Volleyball Nations League maschile, è giunta alla sua quinta e ultima settimana. L'Italia disputera' tre autentiche finali contro Russia, Francia e Usa a Modena, cercando di raggiungere la qualificazione alle Final Six davanti al pubblico azzurro. In occasione dell'appuntamento finale della prima fase, coach Blengini ha convocato 14 giocatori. Rispetto alla quarta tappa [VIDEO], l'Italvolley potra' contare sull'aggiunta di due ...

Presentata la partita inaugurale del Mondiale di Pallavolo Italia-Giappone : è già sold out : Il vice direttore di Rai Sport Jacopo Volpi ha ribadito l'impegno dell'azienda nella produzione e nella trasmissione in diretta delle immagini del prossimo Mondiale. Non è stata certo scelta a caso ...

Pallavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : le Nazionali italiane verso Tarragona : Giochi del Mediterraneo 2018: le Nazionali di Pallavolo in partenza per Tarragona Partiranno domani alla volta di Tarragona , Spagna, le Nazionali azzurre di Pallavolo impegnate nella trentottesima ...

Pallavolo – Giochi del Mediterraneo 2018 : le Nazionali italiane verso Tarragona : Giochi del Mediterraneo 2018: le Nazionali di Pallavolo in partenza per Tarragona Partiranno domani alla volta di Tarragona (Spagna) le Nazionali azzurre di Pallavolo impegnate nella trentottesima edizione dei Giochi del Mediterraneo (22 giugno – 1 luglio). A guidare la formazione maschile sarà il tecnico Gianluca Graziosi, mentre quelle femminile è stata affidata a Massimo Bellano. Di seguito gli organici delle due squadre tricolori. GLI ...

Pallavolo - Vnl - Italia-Giappone 3-2 : ANSA, - ROMA, 16 GIU - Seconda vittoria consecutiva per l'Italia nel quarto round della Volley Nations League in corso a Seul, Corea del Sud. Oggi i ragazzi di Blengini hanno avuto la meglio sui ...

Pallavolo – Nations League : l’Italia soffre ma vince - battuta la Corea del Sud in cinque set : I ragazzi di Blengini vincono in cinque set contro la Corea del Sud, incassando il secondo successo consecutivo nella Volley Nations League Seconda vittoria consecutiva per l’Italia in questo quarto round della Volley Nations League in corso di svolgimento in Corea del Sud. Oggi i ragazzi di Blengini hanno avuto la meglio sui padroni di casa con il punteggio di 3-2 (25-23, 25-19, 22-25, 22-25, 15-12) al termine di una gara dai due volti. ...

Pallavolo – Volleyball Nations League : l’Italia batte facile la Thailandia : Al quinto round della Volleyball Nations League tutto facile per l’Italia contro la Thailandia, il match è finito sul risultato di 3-0 Il quinto round della Volleyball Natons League si è aperto con una netta vittoria per la nazionale italiana femminile, capace di battere la Thailandia 3-0 (25-11, 25-17, 25-15). Davanti al pubblico del PalaSele le azzurre di Davide Mazzanti hanno rispettato i pronostici, dominando dall’inizio alla fine il match ...

Pallavolo – ‘Mano nella mano’ : rientrati in Italia i protagonisti della missione in Uganda promossa da Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM : Da lunedì sui social il diario della spedizione e le testimonianze delle atlete di Serie A in Uganda Sono rientrati in Italia i protagonisti della missione ‘Mano nella Mano’, promossa dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile e da GICAM (Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano), fianco a fianco per la seconda stagione in un progetto che ha portato all’SOS Children’s Village di Entebbe, in Uganda, un gruppo di atlete ...