Pagelle Uruguay Francia | i voti della partita Mondiali 2018 quarti - primo tempo

LIVE Pagelle Francia-Uruguay - Mondiali 2018 : i voti delle due squadre. Griezmann sfida Suarez : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Francia-Uruguay Buongiorno e benvenuti alle Pagelle LIVE dei quarti di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018: si gioca la prima sfida, quella tra Francia ed Uruguay allo Stadio Nižnij Novgorod alle ore 16. I transalpini sono i secondi favoriti (alle spalle ovviamente del Brasile) per quanto riguarda la conquista del trofeo: l’armata di Deschamps deve però battere i rocciosi sudamericani guidati da ...

Pagelle Uruguay-Portogallo 2-1 - Mondiali 2018 : Cavani spettacolare - Ronaldo ci prova ma non incide : L’Uruguay si qualifica per i quarti di finale dei Mondiali 2018 in Russia. Un super Cavani, autore di una doppietta, spazza via il Portogallo campione d’Europa prima di uscire dal campo per infortunio. La Celeste gioca con maggiore fluidità nel corso del match e passa subito in vantaggio, ma Pepe trova il gol del pareggio e occorre ancora un grande Cavani per rimettere a posto le cose per l’Uruguay e spedire Ronaldo fuori dai ...

LIVE Pagelle Uruguay-Portogallo - Mondiali in DIRETTA : Ronaldo contro una difesa impenetrabile : Buonasera e bentrovati per le Pagelle LIVE della sfida tra Uruguay e Portogallo, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. I campioni d’Europa in carica sono reduci da un pareggio favoloso contro la Spagna e una vittoria convincente col Marocco, ma hanno sudato le classiche sette camicie con l’Iran, rischiando l’eliminazione a tempo quasi scaduto. Ronaldo, in ogni caso, è motivato e tirato a lucido ...

Pagelle Uruguay-Russia - Mondiali 2018 : 3-0. Suarez e Laxalt fanno ammattire i padroni di casa - con Smolnikov che rovina tutto : L’Uruguay non lascia scampo alla Russia con un netto 3-0 e vince a punteggio pieno il Girone A dei Mondiali di calcio di Russia 2018. La Celeste chiude la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Suarez, su punizione dal limite, e di Laxalt, gentilmente aiutato da una netta deviazione di Cheryshev. Il match, già in salita per i padroni di casa, è stato messo in ghiaccio dall’espulsione di Smolnikov al 36’pt. La ripresa ...

Pagelle Uruguay-Arabia Saudita 1-0 - Mondiali 2018 : Suarez bagna al meglio i 100 gettoni in nazionale : L‘Uruguay batte 1-0 l’Arabia Saudita e vola agli ottavi portando con sé la Russia. Assieme ai sauditi, eliminato anche l’Egitto. Il primato del raggruppamento verrà deciso nello scontro diretto, con i padroni di casa che avranno due risultati su tre. Andiamo a scoprire le Pagelle della sfida odierna, disputata alle ore 17.00. URUGUAY 6,5 Muslera, 6: voto d’ufficio, praticamente non tocca palla. Gimenez, 6.5: qualche ...

