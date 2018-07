Padova | morto dopo duello a colpi di katana Ultime notizie | arrestato 37enne | letale il

Padova - DUELLO A COLPI DI KATANA : UNO MORTO - L'ALTRO FERMATO/ Ultime notizie : 51enne ucciso in un parcheggio : PADOVA, ucciso a COLPI di KATANA Ultime notizie, DUELLO fra ‘samurai’ nel parcheggio dello stadio Euganeo. Già FERMATO il presunto killer, la vittima è di origini filippine(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 21:02:00 GMT)

Padova. Frontale devastante all’alba tra camion e auto : morto un ragazzo di 23 anni : Incidente mortale alle 7 del mattino di lunedì sulla statale del Santo in località Borgoricco. Una macchina ha colpito frontalmente un camion. Ha perso la vita un giovane di nazionalità marocchino.Continua a leggere

Padova - frontale auto-camion sulla Statale del Santo : un morto/ Ultime notizie : 23enne per ore tra le lamiere : Padova, frontale auto-camion sulla Statale del Santo: incidente stradale mortale. Perde la vita un giovane di 23 anni, da chiarire le cause, possibile manovra di sorpasso azzardata.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 10:31:00 GMT)

Incidenti : Padova - scontro tra Vespa e camion - morto il motociclista : Padova, 28 giu. (AdnKronos) – Poco prima delle 13.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo SP 5 in via Europa a San Pietro Viminario per lo scontro frontale tra una Vespa e un camion: deceduto il 43 enne alla guida delle due ruote. I pompieri accorsi da Este e Padova hanno messo in sicurezza i mezzi, nonostante i soccorsi niente da fare per l’uomo di Conselve, dichiarato morto dal personale medico del suem 118 intervenuto con ...

Padova - viene punto da una vespa davanti casa : 55enne trovato morto : Giuseppe Mason era un ferroviere di cinquantacinque anni di Trebaseleghe. Sapeva di essere allergico e infatti aveva sempre con sé un’iniezione che in altre occasione lo aveva salvato. Questa volta però è stato tutto inutile: un insetto lo ha pizzicato vicino alla gola e lo shock anafilattico non gli ha dato scampo.Continua a leggere

È morto uno degli operai che lo scorso 13 maggio erano stati coinvolti in un incidente in un’acciaieria di Padova : Sergiu Todita, operaio moldavo di 39 anni, è morto martedì sera dopo 24 giorni di ricovero dopo il grave incidente in cui era rimasto coinvolto lo scorso 13 maggio alle Acciaierie Venete di Padova. Todita aveva subito gravi ustioni su The post È morto uno degli operai che lo scorso 13 maggio erano stati coinvolti in un incidente in un’acciaieria di Padova appeared first on Il Post.

Infortuni : vescovo Padova - vicinanza a famiglia operaio morto : Padova, 6 giu. (AdnKronos) – “Esprimo la mia più partecipe vicinanza, accompagnata dalla preghiera, alla famiglia di Sergiu Todita”, così il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, raggiunto dalla notizia della morte di uno dei lavoratori delle Acciaierie Venete coinvolti nell’incidente dello scorso 13 maggio.“In queste settimane personalmente e come Chiesa di Padova abbiamo pregato per questi lavoratori e per le ...

Padova - morto uno degli operai ustionati/ Incidente alle Acciaierie Venete : non ce l’ha fatta Sergiu Todita : Padova, morto uno degli operai ustionati, Incidente alle Acciaierie Venete: non ce l’ha fatta Sergiu Todita, 44enne, ferito durante il crollo della siviera contenente acciaio fuso(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 15:06:00 GMT)

Infortuni : Ferrari (Cgil Padova) - morto operaio Acciaierie Venete - la strage continua : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) – “Ieri, altri 3 incidenti sul lavoro: uno per fortuna senza conseguenze a Porto Marghera, dove in una fonderia una colata di zinco fuso è sfuggita dal forno causando un principio di incendio; in cantieri a Marcon e a Vazzola due lavoratori caduti con gravi conseguenze fisiche. Oggi la morte di Sergiu Todita, ricoverato a Cesena in seguito all’incidente drammatico delle Acciaierie Venete di Padova. ...

