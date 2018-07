PA digitale | accordo Inail-Sogei

Microsoft ed Invitalia hanno stipulato un accordo per la trasformazione digitale dell’Agenzia : Microsoft ed Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia) hanno siglato un accordo volto alla trasformazione digitale dell’Agenzia stessa, così da semplificare e velocizzare i relativi processi, sia quelli interni, sia quelli inerenti ai servizi per la concessione degli incentivi alle imprese. La notizia è apparsa, qualche ...

al via la "rete integrata delle biblioteche innovative per il prestito digitale" grazie ad un accordo tra regione e scuole vincitrici del ... : ... Fernanda Cecchini - attraverso questo accordo intende continuare ad impegnarsi a rafforzare, in modo organico e sistemico, la politica di sostegno alle biblioteche e alle azioni di sistema per l'...