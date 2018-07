eurogamer

: Overwatch: rifatevi gli occhi con questa spettacolare statua di Hanzo alta 33 centimetri. #Overwatch - Eurogamer_it : Overwatch: rifatevi gli occhi con questa spettacolare statua di Hanzo alta 33 centimetri. #Overwatch -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Blizzard negli ultimi tempi ha inaugurato l'epoca d'oro per i collezionisti di, proponendo nel proprio store ufficiale quasi quotidianamente nuovi prodotti esclusivi come i Funko Pop! e le statue da collezione che ritraggono i più celebri personaggi dell'hero shooter di Blizzard.L'ultima di queste statue raffigura, èla bellezza di 33e ha una base del diametro di 22,5. Dimensioni davvero importanti come per il suo prezzo, fissato sullo store Blizzard a 175€. Se voleste renderla la punta di diamante dell'arredamento della vostra camera affrettatevi, dato che come riporta VG24/7 solo i primi acquirenti potranno sperare di riceverla entro la fine del 2018.Che ne pensate delladidi? State valutando l'acquisto?Read more…