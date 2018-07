Ora mai più Lisa racconta come sono guarita dal tumore

Di Maio - maggiOranza sosterrà Dl dignità : ANSA, - ROMA, 6 LUG - "Il decreto dignità non risolverà in un colpo tutti i problemi degli italiani, ma ci sono tanti provvedimenti importanti che contribuiranno a migliore la qualità di vita degli ...

«E' stato un miracolo» - Lisa di "Ora o Mai" più svela cosa è accaduto prima della guarigione dal tumore : Si è rimessa in gioco, incantando il pubblico con la sua voce meravigliosa e trionfando a Ora o Mai Più. Ma per Lisa la vera vittoria della sua vita è stata vincere contro il tumore al cervello. È un ...

Di Maio difende il decreto dignità : “La precarietà è una sciagura per lavOratori e imprese” : Il vicepremier Luigi Di Maio difende sul Blog delle Stelle il suo decreto dignità dalle "critiche di quei politici che hanno ridotto l’Italia così come è oggi". Per gli imprenditori misure fiscali, per i lavoratori "un freno ai contratti a termine"; l'Italia è poi la prima in Ue a vietare la "la pubblicità sull'azzardo".Continua a leggere

Ora o mai più - la vincitrice Lisa : 'Verso lacrime di gioia dopo tanti momenti tragici' : Lisa, al secolo AnnaLisa Panetta 41 anni di professione cantante, ha parlato della sua recente vittoria nello show 'Ora o mai più'. Durante un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni il cui numero è in edicola a partire dal 3 Luglio, l'artista ha dichiarato che nel momento in cui ha alzato il trofeo ha deciso di dimenticare tutti i momenti tragici del suo passato e di iniziare a sperare, a versare lacrime di gioia d'ora in avanti. dopo la sua vittoria ...

L'assessOra Mura incontra il Ministro Luigi Di Maio : "chiediamo con forza stanziamenti per gli ammortizzatori sociali" : L'assessora del Lavoro, Virginia Mura, ha incontrato a Roma il neo Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. All'incontro erano presenti anche gli assessori del Lavoro delle altre regioni italiane. L'...

Italia-Libia : incontro ministro Salvini e vicepremier Maiteeq - collabOrare per fine embargo e a futuro sviluppo rapporti economici : Nel suo discorso il ministro dell'Interno italiano ha posto attenzione all'importanza degli incontri avvenuti tra Maiteeq e i rappresentanti dei ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e ...

Ora o mai più : Lisa racconta la guarigione dopo il tumore : Lisa dopo Ora o mai più: “Ho sognato Papa Wojtyla e Padre Pio” Nel corso della prima edizione di Ora o mai più, il talent musicale condotto da Amadeus sul primo canale della tv di Stato, Lisa si era presentata al pubblico raccontando di aver avuto un tumore al cervello, abbandonando così le scene musicali. Della drammatica vicenda, dalla scoperta del maligno alla guarigione, Lisa è tornata a parlare in una intervista rilasciata al ...

Pensioni - il ministro Di Maio : ‘Ora tagli agli assegni d’oro’ : Dopo il decreto dignita' varato ieri il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico [VIDEO] Luigi Di Maio pronto a mettere mano alle Pensioni. Al momento, tra le priorita' dell’agenda del governo, non sembrano esserci le modifiche alla riforma Fornero, la quota 100 e la proroga di Opzione Donna come promesso in campagna elettorale e nel contratto di programma stipulato tra Lega e Movimento 5 stelle. Il primo intervento in materia ...

[L'analisi] Il cOraggio di Di Maio che ha colpito la lobby delle scommesse. E rinunciato a soldi facili : Non tutti sanno che questi sono giorni particolarmente caldi sul fronte delle scommesse. C'è una speciale eccitazione che tenderà a crescere nei prossimi giorni con i quarti di finale, le semifinali, ...

CapOralato : Di Maio - tavolo interministeriale per contrastarlo : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Dopo la tragedia di San Ferdinando oggi ho incontrato i rappresentanti dell’Unione Sindacale di Base. Il Caporalato riguarda sia cittadini italiani che stranieri e nasconde sacche di sfruttamento anche ad opera di alcune agenzie interinali su cui non si può tacere”. Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, annunciando un tavolo interministeriale sul tema.“La legge del ...

Il manifesto di Boeri non piace al governo. Ma il presidente si salva (per Ora) dal pressing di Salvini grazie a Di Maio e ai vitalizi : Dopo la relazione che ha demolito programmi e ambizioni del governo gialloverde c'è solo un punto di contatto, seppure debole, che permetterà a Tito Boeri di evitare il licenziamento anticipato dalla presidenza dell'Inps: il taglio dei vitalizi e delle pensioni d'oro. È su questo tema, caro ai 5 Stelle e che Di Maio vuole incassare il prima possibile, che si regge la poltrona precaria di Boeri, messa a dura prova da un nuovo ...

DECRETO DIGNITÀ - ‘DISTANZE’ SALVINI-DI MAIO/ Ultime notizie - il testo che non piace e rischi per i lavOratori : Ultime notizie sul DECRETO DIGNITÀ: Di MAIO e il premier Conte, "colpo mortale a Jobs Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:42:00 GMT)