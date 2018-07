Ora legale e possibili danni alla salute | la Commissione Ue avvia sondaggio pubblico

La Commissione Ue vuole la tua opinione sull’Ora legale : Due volte all’anno adeguiamo gli orologi, per il passaggio all’ora legale a marzo e, successivamente, a ottobre per tornare all’ora solare. Una pratica che ha vantaggi o svantaggi, a seconda dei punti di vista, ma a cui siamo ormai abituati da decenni. Tuttavia, la Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica sul tema, aperta ai cittadini e ai portatori di interesse che potranno rispondere a un questionario ...

SignOra di 50 anni coltiva 450 piante di marijuana nell'orto : "Pensavo fosse legale" : Un'insospettabile Signora di 50 anni è stata arrestata dai carabinieri di Perdasdefogu, in provincia di Nuoro per possesso e coltivazione di cannabis: all'interno del suo orto, i militari hanno infatti trovato circa 450 piante...

A.Saudita - donne al volante : Ora è legale : 03.54 Ora le donne possono guidare in strada veicoli a motore anche in Arabia Saudita, ultimo Paese al mondo a riconoscere questo diritto - fino alla mezzanotte locale di oggi, le 23 in Italiadiscriminato per sesso. La storica svolta, annunciata a settembre, è parte del programma di riforme socio-economiche promosso dal principe ereditario Mohammed Bin Salman per modernizzare il regno, tra i Paesi islamici più conservatori e rigidi. L'apertura ...

Italia Brasile/ Streaming video e diretta tv - Orario e risultato live (Nations legale femminile) : diretta Italia Brasile: info Streaming video e tv dell'ultima partita per la nazionale femminile alla Nations league 2018. Fischio d'inizio alle 20 a Eboli.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 10:00:00 GMT)

Tirrenia : per sede legale trasferimento tempOraneo a Milano : Questa decisione, sottolinea ancora il gruppo, avrà riflessi positivi anche dal punto di vista fiscale e di indotto per l'economia della Sardegna, nonché per il riconoscimento dell'Isola come sede ...

D'Alfonso va a Roma - cade il numero legale e il Consiglio Regionale viene ancOra rinviato : Maggioranza in frantumi, D'Alfonso molla L'Aquila per andare a Roma e fa cadere il numero legale in aula. Il Consiglio Regionale si scioglie prima del tempo. E' accaduto in Abruzzo dove ancora una ...

Louisiana - Ora per gli agenti è illegale far sesso con gli arrestati : Sono soltanto diciannove gli Stati americani in cui esiste una legge specifica che proibisce ai poliziotti di fare sesso con le persone in stato di fermo o in arresto. Potrebbe sembrare un controsenso,...

I posti dove l’aborto è ancOra illegale : In Irlanda un referendum ha appena cancellato una legge molto restrittiva, ma i paesi che vietano di interrompere una gravidanza sono ancora moltissimi The post I posti dove l’aborto è ancora illegale appeared first on Il Post.

Mostro del Circeo - Angelo Izzo : "Rossella COrazzin uccisa"/ Per legale di Guido “notizia priva di fondamento” : Mostro del Circeo, nuova rivelazione choc: secondo Angelo Izzo fu rapita, violentata ed uccisa anche Rossella Corazzin, la 17enne scomparsa da Tai di Cadore.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 18:45:00 GMT)