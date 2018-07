: Il 4 luglio 2017 il Gip di Siena archivia il caso della morte di David Rossi, capo dell’area comunicazione della Ba… - redazioneiene : Il 4 luglio 2017 il Gip di Siena archivia il caso della morte di David Rossi, capo dell’area comunicazione della Ba… - imarkez : RT @blogsicilia: Omicidio suicidio in Sicilia, pasticcere uccide la ex moglie e poi si suicida - - GHERARDIMAURO1 : RT @LaPresse_news: Omicidio-suicidio nel Senese: soffoca la moglie poi si impicca -

Due donne sono state uccise dai mariti, che si sono poi tolti la vita. A Barcellona Pozzo di Gotto (Me) Maria Carmela Isgrò, 48 anni, è stata uccisa dall'ex marito, Nicola Siracusa di 56 anni,trovato poi impiccato in casa sua. I rapporti tra i due,separati da tempo e con una figlia, erano peggiorati dopo la denuncia di lei per maltrattamenti. A Cetona,una 40enne di origini venezuelane è stata soffocata con un cuscino. Il marito 41enne,fuggito in auto,è stato trovato impiccato a un albero.(Di venerdì 6 luglio 2018)