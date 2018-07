Omicidio-suicidio nel Messinese | strangola ex moglie e poi si impicca

CETONA - STRANGOLA LA MOGLIE E SI IMPICCA/ Ultime notizie : Omicidio -suicidio - a Siena e Messina stesso copione : Donna uccisa a CETONA : marito ricercato e poi trovato IMPICCA to. La 40enne trovata soffocata in casa, trovata l'auto del marito, poi la tragica scoperta. Le Ultime notizie (Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 20:05:00 GMT)

Messina : Omicidio-suicidio - ex moglie potrebbe essere stata strangolata : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – potrebbe essere stata strangolata con un foulard, o qualcosa di simile, Maria Carmela Isgrò, la donna di 48 anni uccisa dall’ex marito Nicola Siracusa, 56 anni, a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). L’uomo si è poi tolto la vita impiccandosi. I due corpi sono stati trovati dalla polizia nel primo pomeriggio, in via Modica, dove la coppia viveva in due appartamenti diversi ma nello stesso stabile. ...