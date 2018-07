huffingtonpost

: Omicidio Rocchelli, riconoscimento a Fnsi di costituirsi parte civile decisione senza precedenti - HuffPostItalia : Omicidio Rocchelli, riconoscimento a Fnsi di costituirsi parte civile decisione senza precedenti - CosimoAttanasio : Al via il processo per l'#omicidio di #AndyRocchelli. #AndrejMironov #VitalyMarkiv #Slavyansk #Ucraina… - superpat101 : RT @lucacasarotti: Stamattina @maurovanetti ha raccontato su twitter la prima udienza del processo per l’omicidio di Andy #Rocchelli, di cu… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Unaprecedenti al processo per gli omicidi del fotoreporter italiano Andrea, e dello scrittore e attivista russo Andrej Mironov uccisi il 24 maggio 2014 in Ucraina. La Corte d'Assise di Pavia ha accolto la richiesta della Federazione nazionale della stampa italiana () e dell'Assostampa Lombarda di.Un"innovativo", come ha evidenziato il Presidente dellaBeppe Giulietti ricordando chenon era iscritto all'ordine dei giornalisti né al sindacato. I giudici hanno dunque affermato il principio che con il suo assassinio è stato leso l'articolo 21 della Costituzione e il diritto di informare e di essere informati.Questaera quanto auspicavamo. Sin dal primo momento abbiamo sostenuto la battaglia per la ricerca di verità e giustizi di Elisa e Rino, i genitori di Andy, ...