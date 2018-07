Olimpiadi 2026 | dopo la lite Lega-M5S il governo potrebbe lasciare la decisione al Coni 

Olimpiadi Invernali 2026 - oggi parla il governo poi sceglie il Coni. Milano - Torino o Cortina : chi vincerà? : oggi il Consiglio dei ministri discuterà della candidatura alle Olimpiadi Invernali del 2026. Il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, presenterà le proposte delle tre città in corsa, Milano, Torino e Cortina. Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è improbabile che il governo scelga in prima persona la città da candidare, ma piuttosto indichi la strada da percorre al Coni. Infatti il governo dovrà avvallare ...

Olimpiadi 2026 - Zaia 'difendo Cortina' : ... ma anche un abbrivio negli anni successivi, visto che a Cortina, nelle Dolomiti, a Trento e a Bolzano si vive di sport invernali", aggiunge Zaia a margine della plenaria del Comitato Ue delle ...

Olimpiadi 2026 - Malagò : "Ricevuti i tre dossier da Cortina - Milano e Torino. Ora valutiamo" : Il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia si è recato al palazzo del Coni per incontrare il Presidente Giovanni Malagò e discutere sul dossier di candidatura di Cortina per l'ospitalità delle Olimpiadi invernali del 2026. E Malagò ha annunciato la presenza di tre dossier.

Olimpiadi 2026 - il Coni vuole Milano : un affare da due miliardi di euro : Un giro d'affari da almeno due miliardi di euro, 41 mila posti di lavoro, 30 mila volontari. Il dossier milanese per la candidatura alla Olimpiadi invernali del 2026 ha numeri persino superiori a ...

Olimpiadi 2026 - Malagò : "Aspettiamo il Cdm" : Il capo dello sport italiano non si è sbilanciato sulla qualità dei dossier presentati: 'Penso che ognuna delle attuali candidature abbia punti di forza e di debolezza'.

Il comune di Torino vuole le Olimpiadi 2026 - ma non il conto da 2 miliardi : Copia video Link embed Sono certa che la scelta cadrà sulla proposta meno impattante su economia e ambiente', dice lei. Che parla di blockchain per controllare le spese, elettrico e guida autonoma ...

Il comune di Torino vuole le Olimpiadi 2026 - ma non il conto da 2 miliardi : Due miliardi e 137 milioni di euro: è questa la spesa prevista da Torino per organizzare i Giochi Olimpici del 2026. “Una spesa che però non tocca le casse comunali” ha spiegato la sindaca Chiara Appendino nel corso della conferenza stampa di presentazione del pre-dossier piemontese, lo stesso che ha portato a Roma e consegnato al Coni. “Non prevediamo di fare debito”, annuncia Appendino. E allora da dove ...

Olimpiadi 2026 : Malagò - aspettiamo Cdm : Il capo dello sport italiano non si è sbilanciato sulla qualità dei dossier presentati: "Penso che ognuna delle attuali candidature abbia punti di forza e di debolezza". Tutte le notizie di Breaking ...

Olimpiadi 2026 - Torino presenta il suo dossier low cost : recupero impianti 2006 - rigenerazione urbana e link con le Valli : Ha 177 pagine il dossier di candidatura alle Olimpiadi invernali che Torino e le sue Valli hanno inviato ieri al Coni. È un documento molto articolato quello realizzato dall’architetto Alberto Sasso su incarico dell’Unione montana e modificato seguendo gli indirizzi dei consiglieri comunali M5s di Torino dopo il duro confronto con la sindaca Chiara Appendino della scorsa settimana. Si parte dall’eredità di dodici anni fa, quella dei Giochi ...

Olimpiadi 2026 - Malagò : valutazioni anche politiche : Sulla decisione della città da candidare ai giochi invernali del 2026 "si stanno facendo valutazioni anche politiche: so che c'e' un Consiglio dei ministri venerdì cui seguira' il 10 luglio il ...

Olimpiadi Invernali 2026 - presentata la candidatura di Cortina : le parole del presidente della Regione Veneto : Cortina 2026 per riportare la montagna del Veneto e del Trentino Alto Adige al centro delle politiche di sviluppo del nostro Paese e dell’Europa: la candidatura alle Olimpiadi Invernali non è solo una questione sportiva Dalle ore 10.30 di oggi Cortina è ufficialmente in corsa per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026. A quell’ora, infatti, è stato notificato via PEC dall’amministrazione comunale cortinese al Coni il ...

Olimpiadi : Zaia da Giorgetti e Malagò - tra Dolomiti sede naturale Giochi Invernali 2026 : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha personalmente presentato stamane a Roma, prima al sottosegretario allo sport, Giancarlo Giorgetti e successivamente al presidente del Coni, Giovanni Malagò, lo studio di fattibilità, ufficialmente già inviato ieri, che accompagna la candidatura di Cortina a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026.Il presidente Zaia ha voluto elencare con ...

Olimpiadi : Zaia da Giorgetti e Malagò - tra Dolomiti sede naturale Giochi Invernali 2026 (2) : (AdnKronos) – E, ancora: “è un’iniziativa che unisce Veneto e Trentino Alto Adige, territori con una grande esperienza nell’organizzazione di questo genere di appuntamenti, che già dispongono di team preparati che possono assicurare un risparmio in termini economici e gestionali. Il progetto sarà oggetto di una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex-ante e certificati ISO 20121 e sarà assolutamente sostenibile sotto ...

Olimpiadi : Zaia da Giorgetti e Malagò - tra Dolomiti sede naturale Giochi Invernali 2026 : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) - Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha personalmente presentato stamane a Roma, prima al sottosegretario allo sport, Giancarlo Giorgetti e successivamente al presidente del Coni, Giovanni Malagò, lo studio di fattibilità, ufficialmente già inviato ieri, c