Old School RuneScape: arrivano beta test pubblici su Android #OldSchool

(Di venerdì 6 luglio 2018) Oldarriva sucon la sua versione open, ed è attualmente disponibile per il download, riporta Eurogamer.Oldè un MMORPG fantasy e lo sviluppatore ha annunciato che il gioco sarebbe giunto su tutti i dispositivi mobili già nel luglio dell'anno scorso. Oggi come possiamo vedere il gioco è inpubblica dopo una serie di lunghiche hanno avuto successo. Vi sono però una serie di accorgimenti da tenere presente: innanzitutto solo quelli con un abbonamentopotranno giocare, in secondo luogo lo sviluppatore ha impostato un limite di download per questa fase iniziale dipubblica, limite che verrà in seguito rimosso.Read more…