Oggi 6 luglio 2018 la Terra è alla massima distanza dal Sole | raggiunge l’afelio | ma

(Di venerdì 6 luglio 2018), 6, la, il punto dell’orbita terrestre più lontano dal: l’afelio sarà toccato precisamente alle alle 18:47 ora italiana e in quel momento lasi troverà a 152.095.566 km dal. Il punto in cui laè più vicina alè chiamato invece perielio, e quest’anno è stato raggiunto il 3 gennaioalle 06:34 ora italiana (147.097.233 km). La presenza di un massimo e un minimo didelladalè dovuto al fatto che l’orbita terrestre è ellittica: il percorso che lacompie intorno alha la forma di un ellisse, in cui uno dei due fuochi è occupato dal. Il fatto chevenga toccato ai primi dipuò stupire, dato cheè il mese centrale dell’estate nei paesi dell’emisfero settentrionale, quindi caratterizzato da alte temperature: in realtà, a differenza di quanto comunemente si ...