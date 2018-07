Occupazione Usa | 213mila nuovi posti di lavoro in giugno

USA - ancora in aumento le richieste di sussidi alla disOccupazione : Teleborsa, - Aumentano ancora le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 30 giugno . I "claims" sono aumentati di 3.000 unità a 231.000 dalle 228.000 mila unità riviste ...

USA - ancora in aumento le richieste di sussidi alla disOccupazione : Aumentano ancora le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 30 giugno . I "claims" sono aumentati di 3.000 unità a 231.000 dalle 228.000 mila unità riviste della ...

A Bolzano gli stipendi più alti - a Ragusa i più bassi. Boom di disoccupati al Sud. A Bologna Occupazione femminile al top : Milano, 29 giu. , Adnkronos/Labitalia, - Con 1.500 euro Bolzano rimane la provincia con il primato degli stipendi medi più alti fra gli occupati tra i dipendenti: erano 1.476 euro nell'ultima ...

USA - le richieste di sussidi alla disOccupazione aumentano oltre le attese : Teleborsa, - aumentano le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 23 giugno . I "claims" sono aumentati di 9.000 unità a 227.000 dalle 218.000 mila unità riviste della ...

USA - le richieste di sussidi alla disOccupazione aumentano oltre le attese : aumentano le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 23 giugno . I "claims" sono aumentati di 9.000 unità a 227.000 dalle 218.000 mila unità riviste della settimana ...

Ichnusa rilancia il "vuoto a rendere". Un favore all'ambiente - una mano all'Occupazione : All'ingresso del birrificio Ichnusa di Assemini, in provincia di Cagliari, un contatore segna il numero dei giorni senza infortuni per i lavoratori interni ed esterni. "Le persone sono al centro del nostro concetto di sostenibilità", dichiara ad HuffPost il direttore dello stabilimento Matteo Borocci, romano di nascita ma da un anno a questa parte con il cuore sardo. E la sostenibilità non interessa solo le risorse umane, ma anche ...

Usa : richieste sussidi disOccupazione -4.000 a 218.000 unità : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

USA - calano a sorpresa le richieste di sussidio alla disOccupazione : Teleborsa, - In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 9 giugno. I "claims" sono calati di 4.000 unità a 218 mila dalle 222 mila unità della settimana precedente. ...

USA - calano a sorpresa le richieste di sussidio alla disOccupazione : In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 9 giugno. I "claims" sono calati di 4.000 unità a 218 mila dalle 222 mila unità della settimana precedente. Battute le ...

USA - lieve calo per le richieste di sussidio alla disOccupazione : Teleborsa, - In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 2 giugno. I "claims" sono calati di 1.000 unità a 222 mila dalle 223 mila unità della settimana precedente . ...

USA - lieve calo per le richieste di sussidio alla disOccupazione : In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 2 giugno. I "claims" sono calati di 1.000 unità a 222 mila dalle 223 mila unità della settimana precedente . Battute le ...

USA - dopo dati Occupazione - la Fed diventa falco? : Dal punto di vista della politica monetaria, con i dati recenti che indicano chiaramente una crescita più positiva in futuro, è probabile che la Federal Reserve aumenti i tassi d'interesse nella ...

I dati sull'Occupazione Usa migliorano ancora : La presidenza Trump continua a registrare successi nel campo dell'occupazione. Il rapporto del mese di maggio segna un altro punto sul pallottoliere del Tycoon, che può ormai vantare i migliori dati da molti anni a questa parte.Sì perché gli economisti si attendevano la creazione di circa 188mila posti di lavoro, ma il rapporto mensile parla di 223mila persone neo - occupate. Il tasso di disoccupazione è sceso al 3,8% rispetto al 3,9% previsto. ...

Dazi Usa - monito del G7 : “PreOccupazione e delusione per scelte Trump”. E Pechino : “Così niente accordi” : Donald Trump ancora una volta convitato di pietra nei vertici internazionali. Questa volta il casus belli è stata l’escalation del presidente Usa sui Dazi. Una mossa che quanto meno ha avuto l’effetto di generare una specie di unità tra i vari membri del G7, tutti uniti contro gli Usa in uno dei vertici più tesi e controversi dei tempi recenti. Al termine del quale la presidenza canadese ha diffuso il sommario degli incontri in cui, ...