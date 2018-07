O si chiude con il passato o si chiude il sindacato

Piazza Affari chiude in rialzo con Fca - Ftse Mib +1 - 05% : Milano, 5 lug., askanews, - Seduta di recupero per Piazza Affari, che ha messo a segno un sensibile rialzo, in sintonia con le principali Borse europee e con l'intonazione positiva di Wall Street. L'...

Austria : riunione con Italia e Germania per chiudere rotta migranti : Austria: riunione con Italia e Germania per chiudere rotta migranti Austria: riunione con Italia e Germania per chiudere rotta migranti Continua a leggere L'articolo Austria: riunione con Italia e Germania per chiudere rotta migranti proviene da NewsGo.

Mattarella : "È irresponsabile chiudere i confini" : ...

chiude Mosaicoon : addio alla Silicon Valley siciliana : Si è chiuso il sogno della startup tutta siciliana Mosaicoon. L'azienda era nata nel 2010 con l'idea di proporre campagne virali di marketing e pubblicità sul web in grado di attrarre l'attenzione dei grandi brand. Un'idea che di fatto ha portato la stessa Mosaicoon a raccogliere premi in tutta Europa e anche ad aprire nuovi sedi in tutto il mondo contando al suo interno circa 100 dipendenti. Il quartier generale restava però lì a Palermo, una ...

chiude Mosaicoon - la startup siciliana non regge alla concorrenza dei colossi del web : Un'idea brillante che ha portato Mosaicoon, la startup fondata a Palermo nel 2010, ad essere apprezzata e premiata in tutta Europa ma anche nel mondo, fino in Silicon Valley. Ma il sogno di una ...

Casse - Enasarco chiude 2017 con crescita utile e patrimonio : "La nuova governance sta dando forma a un Ente sicuramente più vicino ai bisogni degli iscritti, ma anche all'economia reale, per contribuire alla crescita di un Paese che deve rimettere in moto ...

Matteo Salvini dice che ci conviene se l’Austria chiude i confini : «A guadagnarci saremo noi, perché sono più gli altri a venire da noi che non viceversa», ha detto rispondendo alla minaccia del cancelliere austriaco di chiudere il passo del Brennero The post Matteo Salvini dice che ci conviene se l’Austria chiude i confini appeared first on Il Post.

Mattarella : “Irresponsabile chiudere i confini e mettere in discussione Schengen. Non cedere all’emotività” : Il fenomeno della migrazione non può essere gestito da un Paese soltanto. Lo ha detto ieri, a Riga, dopo aver incontrato il presidente della Repubblica di Lettonia, Raimonds Vejonis. E lo ha ribadito oggi, a Tallinn, a fianco della presidente della Repubblica di Estonia, Kersti Kaljulaid. Ma il Capo dello Stato italiano ha anche sottolineato come l’idea di chiudere i confini non sia “razionale ma risponde a emotività subita o ...

"chiudere i confini è da irresponsabili". Anche Mattarella contro l'Austria : "Vi sono molte cose che contrassegnano l'Ue e la sua storica integrazione ma due ne esprimono appieno l'anima: Erasmus e Schengen". È "poco responsabile" mettere "a rischio" la libertà di movimento degli europei. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rispondendo a una domanda in conferenza stampa a Tallinn sulla possibile chiusura dei confini dell'Austria come reazione all'arrivo di migranti.Dopo le risposte del ...

'Schiacciati dalla concorrenza' - chiude la startup Mosaicoon : 100 lavoratori a casa : Approfondimenti Un'impresa palermitana rappresenterà l'Italia al Web Summit di Lisbona 3 novembre 2017 Ha spento 9 candeline, ha fatturato 20 milioni di euro, ha assunto quasi 100 dipendenti. E per ...

