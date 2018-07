Nuove indiscrezioni su Galaxy S10 | Galaxy Tab A 8 0 2018 e Gear S4 con Wear OS

Nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy X e il primo smartphone Android Go di Samsung : Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung darà il via alla produzione delle batterie flessibili che saranno usate anche sul Samsung Galaxy X entro la fine dell'anno L'articolo Nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy X e il primo smartphone Android Go di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Nuove indiscrezioni sul pennino del Samsung Galaxy Note 9 e sul display del Samsung Galaxy X : Stando alle ultime indiscrezioni diffuse da Ice Universe, il pennino del Samsung Galaxy Note 9 potrà essere usato anche come un controller Bluetooth L'articolo Nuove indiscrezioni sul pennino del Samsung Galaxy Note 9 e sul display del Samsung Galaxy X proviene da TuttoAndroid.

Nuove indiscrezioni su Sanremo 2019 con un omaggio a Mia Martini : tutti i dettagli : Le indiscrezioni su Sanremo 2019 iniziano a trapelare nonostante manchino ancora molti mesi alla messa in onda della manifestazione che torna sotto la guida di Claudio Baglioni, dopo il fortunato debutto con il quale ha ampiamente sforato il tetto del 50% di share. Stando alle prime voci circolate nelle ultime ore, la direzione artistica starebbe già lavorando agli omaggi ai grandi della musica italiana, così com'era accaduto sul palco ...

Hitman 2 : Nuove indiscrezioni sulle possibili location del gioco : Hitman 2 è stato presentato poche settimane fa e, a E3 concluso, sembra proprio che le notizie riguardo l'atteso titolo non smetteranno di fluire nonostante il titolo non sia ancora sugli scaffali.Ebbene come riporta PlayStationlifestyle su reddit sono comparse alcune indiscrezioni sulle possibili location dove potrebbe snodarsi la campagna dello stealth game. Qualcuno a quanto pare avrebbe setacciato il codice di gioco, e tra le stringe ...

Temptation Island 2018/ Filippo Bisciglia in Sardegna : ecco le Nuove indiscrezioni sulle coppie! : Temptation Island 2018, la nuova edizione sta per iniziare. Filippo Bisciglia è appena arrivato in Sardegna e da Nuovo Tv spuntano le indiscrezioni sulle coppie(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 07:06:00 GMT)

Microsoft e il Surface economico : pubblicate Nuove indiscrezioni : Abbiamo già visto in due articoli precedenti i rumor diffusi dalla testata Bloomberg che fanno riferimento alla commercializzazione di un nuovo 2 in 1 Surface dal prezzo economico. Nella giornata odierna sono trapelate ulteriori informazioni che confermano ulteriormente l’intenzione di Microsoft di lanciarlo entro la seconda metà del 2018. Sembrerebbe che questa sarà una mossa per contrastare il nuovo Ipad di Apple che, per chi non avesse ...

Uomini e Donne/ Giulia De Lellis e Paola Di Benedetto Nuove troniste? Ultime indiscrezioni (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Giulia De Lellis e Paola Di Benedetto saranno le nuove troniste? Pronto il colpo di scena di Maria De Filippi. C'è chi spera nel ritorno di Lorenzo Riccardi, che ha più volte sottolineato di desiderare il trono, e chi dell'amico Nicolò Ferrari che è stato la non scelta di Nilufar Addati. Maria De Filippi però, a settembre, potrebbe riservare un doppio colpo davvero eclatante per il pubblico di ...

POMERIGGIO 5/ Anticipazioni e ospiti 25 maggio : Nuove indiscrezioni di Al Bano e Romina Power : Ultima puntata della settimana per POMERIGGIO 5 che torna in onda oggi, 25 maggio, con tanta cronaca e ampio spazio dedicato al Grande Fratello, ci sarà Angelo Sanzio in studio?(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 18:07:00 GMT)

Lodo Guenzi e Asia Argento giudici di X Factor 12 : Nuove indiscrezioni verso la conferma ufficiale : nuove indiscrezioni sui giudici di X Factor 12 raggiungono il web. Torna prepotentemente l'ipotesi Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale in giuria, nonostante la notizia sembrava essere stata smentita personalmente dal cantante ai tempi della presentazione del nuovo singolo alla stampa. Facile sarà disponibile in radio da venerdì 25 maggio, estratto dal'album Primati. Lodo Guenzi, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti, aveva spiegato di ...

Microsoft Surface Tablet : arrivano Nuove indiscrezioni! : Qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia circa la possibilità di vedere nei prossimi mesi un nuovo prodotto Surface che farà concorrenza al conosciutissimo iPad di Apple! La caratteristica principale di questo Surface Tablet, non sarà il processore, nè la memoria RAM, nè tanto meno la densità pixel del display; la caratteristica che lo contraddistinguerà sarà il prezzo: 400€! I nostri colleghi di WindowsUnited, ci hanno fornito maggiori ...

Nuove indiscrezioni Battlefield 5 - DICE stuzzica gli utenti su Twitter : Procedono senza sosta i preparativi di DICE per l'ormai atteso reveal di Battlefield 5: il nuovo capitolo della serie saparatutto in prima persona ha già ampiamente suscitato la curiosità della community di giocatori che, sazi delle vicissitudini belliche offerte da Battlefield 1, sono pronti a tuffarsi in una nuova esperienza ludica. Ancora fitto il mistero in merito ai contenuti che gli sviluppatori propineranno ai propri utenti, con le voci ...

“Quando lui non era a casa…”. Qualcuno parla e volano Nuove ‘particolari’ indiscrezioni su Massimo Boldi e la compagna - accusata di tradimento. Succedeva tutto questo : “A momenti, mi veniva un infarto. Quattordici anni insieme non sono pochi. Mi ha fatto male scoprire il tradimento da una paparazzata e mi ha fatto male che nelle foto lei si comportasse da innamorata”. Massimo Boldi, 72 anni, aveva commentato così la notizia lanciata da Dagospia: la (ormai ex) compagna Loredana De Nardis, 43, era stata fotografata insieme ad un altro uomo, un suo amico, Mario Salvestroni. Salvestroni era ...

Avicii : Nuove clamorose indiscrezioni sulla morte - ecco cosa sarebbe successo Video : #Avicii è stato per anni una star indiscussa dell'Eletronic Dance Music. Le ultime rivelazioni, in arrivo da Tmz, un sito web di gossip, hanno rivelato la presunta causa della morte, ovvero un suicidio. Nel dettaglio, l'artista si sarebbe tolto la vita con una bottiglia di vetro spezzata, dunque tagliandosi con un coccio di vetro. Una notizia che nel giro di poco tempo ha fatto il giro del web, considerato lo scalpore che ha causato la morte ...

