Nucleare Iran | Ue | Cina e Russia confermano accordo

Accordo Nucleare a Vienna - incontro tra Iran e Austria per salvare l'intesa : Destinazione Vienna, Austria ,. Ecco l'altra tappa del tour europeo del presidente Iraniano Hassan Rohani . Gli incontri con i leader europei da parte di Teheran hanno l'obiettivo di rinsaldare la ...

Presidente Iran in Europa per salvare accordo Nucleare : verso scontro con Usa : È peraltro a Vienna che si è concluso l'accordo storico tra Iran e resto del mondo nel luglio di tre anni fa che ha permesso a Teheran di uscire dalla situazione di isolamento internazionale. L'Iran ...

Iran riapre sito Nucleare dopo 9 anni : 0.34 Teheran ha deciso di riaprire un impianto nucleare, inattivo da 9 anni. Lo rivela la Reuters segnalando che in una dichiarazione sul sito dell'Agenzia per l'energia atomica Iraniana (Aeoi), si conferma che l'Ayatollah Khamenei ne ha ordinato la riapertura in vista di un possibile fallimento delle trattative con i leader europei per salvare l'accordo sul nucleare del 2015.L'intesa comunque vieta l'arricchimento di uranio al di sopra del ...

Pompeo avverte l'Iran sul Nucleare : Speriamo che la forza militare non sia mai necessaria : "Spero che capiscano che se cominciano a intensificare il loro programma nucleare, l'ira del mondo intero ricadrà su di loro". "È qualcosa che il mondo intero riterrebbe inaccettabile e finiremmo ...

Nucleare - Trump dopo Kim ora accarezza anche l'Iran : Il resto è materiale buono solo per i fotografi e le notizie di cronaca. Che vengono puntualmente smentite il giorno dopo. Gli allarmatissimi esperti israeliani , fonte 'Debka', sono convinti che ...

Iran : Khamenei attacca accordo Nucleare - firmato per paura : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Xi Jinping assicura all'Iran il sostegno all'accordo sul Nucleare. L'India frena sulla Nuova Via della Seta : I membri della Sco hanno stabilito una maggiore collaborazione nella lotta al terrorismo islamico e nello sviluppo dell'economia mondiale. Xi ha esortato i partecipanti a respingere la logica dei ...

La Cina è pronta a cooperare con la Russia per preservare l'accordo Nucleare iraniano - : La Cina disapprova il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano ed è pronta a collaborare con la Russia per il suo mantenimento. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi ...

Iran : Teheran - secondo incontro Commissione congiunta accordo sul Nucleare : ... i partecipanti hanno cercato di elaborare un meccanismo per portare avanti l'applicazione dell'accordo anche senza Washington e a sostenere l'Iran nel rafforzamento della sua economia in vista della ...

L'Iran ribadisce - non rinegozieremo l'accordo sul Nucleare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Netanyahu in Europa : stop Nucleare Iran : 23.00 Israele non "consentirà che l'Iran raggiunga" il suo piano nucleare.Di questo Netanyahu parlerà con Macron, Merkel e May nel suo viaggio in Europa di domani "Discuterò con loro gli sviluppi nella regione e l'enfasi sarà sull'Iran". Ma Netanyahu ha detto anche che ai leader europei sottolineerà l'urgenza "di bloccare i piani di Teheran di espansione e aggressione attraverso il Medioriente, specialmente in Siria". Poi: "Insisterò su un ...

Nucleare - l'Iran si allea con Cina e Russia per rafforzare l'accordo : Il presidente iraniano Hassan Rouhani volerà in Cina il prossimo giugno per partecipare a un summit internazionale alla presenza delle sue controparti cinesi e russe, in piena maratona diplomatica per ...

Vienna : riunione con Russia - Cina su Nucleare Iran : Vienna: riunione con Russia, Cina su nucleare Iran Vienna: riunione con Russia, Cina su nucleare Iran Continua a leggere L'articolo Vienna: riunione con Russia, Cina su nucleare Iran proviene da NewsGo.

UE-Iran : l’accordo sul Nucleare regge Video : L'ultima dimostrazione di amicizia tra Europa e iran si è manifestata nella giornata di sabato 19 maggio, a Teheran, nel contesto di una conferenza stampa congiunta. L'incontro tra il Commissario europeo per il clima e l'energia, Miguel Arias Canete, e il direttore dell'Organizzazione Iraniana dell'Energia Atomica, Ali Akbar Salehi, ha dato segnali e risultati apparentemente positivi. È stata ribadita ancora una volta la volonta' delle parti di ...