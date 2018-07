Notte del coraggio per i bambini di Quarona

Eventi per bambini in Puglia : C'era una volta il bosco di Notte e alla scoperta delle città : Tra spettacoli di fate, rappresentazioni delle fiabe e fiavole più belle di tutti i tempi, Parco Naturale Selva propone 'C'era una volta il bosco di notte' per sabato 7 e domenica 8 luglio: ...

Andrea Delogu / Protagonista del "capodanno dell'estate" con Ema Stokholma (Notte Rosa 2018) : Andrea Delogu, volto e voce degli appuntamenti musicali dedicati alla Notte Rosa 2018, questa sera sarà Protagonista di un dj set con Ema Stokholma. Tra i vari appuntamenti, anche...(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 12:54:00 GMT)

Super eclissi di Luna la Notte tra il 27 e il 28 luglio - la più lunga del secolo : Un'eclissi totale, la più lunga del secolo , destinata a stupire la maggior parte del mondo, tranne gli Stati Uniti. In questa occasione la Terra 'scivolerà' tra il Sole e la Luna e l'atmosfera del ...

Il lungo weekend monferrino : Notte Bianca - Nomadi e mercatino dell'antiquariato : Si amplieranno i dehors di bar e ristoranti che potranno anche ospitare spettacoli di intrattenimento musicale e sonoro fino all'1,30. Aperti Castello, Duomo, Sinagoga , con concerto jazz, . E sabato ...

Ema Stokholma/ Chi è? La conduttrice radiofonica - voce e volto del 'capodanno dell'estate' (Notte Rosa) : Ema Stokholma, voce degli appuntamenti radiofonici che su Radio 2 raccontano tutti gli eventi della Notte Rosa, affiancherà Andrea Delogu nella conduzione del grande concerto previsto per...(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 07:05:00 GMT)

La prima Notte del giudizio : le origini del cuore di tenebra dell'America. La recensione - Best Movie : Il film non aggiunge ulteriori implicazioni a quelle già elaborata dalla saga lungo un percorso fatto di ben quattro film, ma ha il merito di calare l'azione dentro la cronaca e il flusso ...

Giorno e Notte - 7 giorni su 7 : l'instancabile lavoro della "talpa" nella tratta Ovest : La prima talpa è partita poco dopo le 12.30 dal Manufatto Ronchetto: un colosso di quasi 7 metri di diametro che scaverà Giorno e notte, sette giorni su sette, a una profondità media di 15 metri, realizzando circa 16 metri di galleria al Giorno. Obiettivo, realizzare le gallerie...

Dimitri Vegas e Like Mike alla Notte Rosa del Cocoricò : ' Questo è solo il primo dei grandi spettacoli che troveranno casa al Cocoricò " commenta Fabrizio De Meis, CEO di FDM, la società che gestisce il Cocoricò in questa estate che per noi segna anche il ...

La prima Notte del giudizio : la politica reale fa più orrore di quella fiction : 5 luglio 2018: arriva nelle sale italiane La prima notte del giudizio, quarto film di quello che, ormai, è diventato il franchise più politico degli ultimi anni. Era il 2013, infatti, quando James DeMonaco sviluppava il primo film, in tandem con Jason Blum, il re Mida delle produzioni low budget. L’idea dello Sfogo (traduzione italiana del termine originale Purge, purificazione), cioè di una modalità istituzionalizzata di violenza per 12 ore ...

Notte Rosa 2018 - schiuma party all'Aquafan e festa con i delfini a Oltremare : La Vecchia Segheria, novità 2018, Monorotaia, Pinocchio, Venezia, Cannonacqua, Scuola Guida interattiva, Pappamondo, Piazza Italia e Luna Park della Scienza sono invece le attrazioni comprese nel ...

La Notte prima del giudizio getta la maschera e diventa un manifesto anti-Trump : Quando tra diversi anni riguarderemo La prima notte del giudizio ci apparirà come la quintessenza del cinema anti-Trump dei nostri anni. Perché è pensato esattamente per essere quello, per dare una piccola sterzata a questa serie di film dallo sfondo politico sempre molto forte, nella direzione della metafora dell’attuale governo degli Stati Uniti (a dire il vero bastava poco). Non è un mistero, anzi la promozione del film è fondata su ...

Notte Rosa 2018. A Marinara due eventi velici nel weekend più rosa dell'anno : Nel fine settimana della Notte rosa, nel corso della quale Marinara ospiterà, il 6 e 7 Luglio, due intense serate di spettacoli ed eventi musicali, la nautica sarà ancora al centro dell'attenzione ad ...

Tutto pronto per la Notte Bianca del vino : Ma la Notte Bianca del vino non vuol dire solo enogastronomia: a fare da cornice all'evento ci saranno spettacoli itineranti per le vie della città, musica jazz e blues. Il Tutto coadiuvato da un ...