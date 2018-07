“Non vedrà più i suoi genitori” Dolore sulla statale delle vacanze | è successo

caffeinamagazine

(Di venerdì 6 luglio 2018) Un terribile incidente è avvenuto pochi minuti faSS 172 altezza zona industriale nord di Fasano, cittadina in provincia di Brindisi, in Puglia. Tre i mezzi coinvolti nello scontro: una Ford Mondeo con a bordo una famiglia di turisti, uno scooter e un furgone. Ad avere la peggio il conducente dell’auto morto sul colpo e la donna che viaggiava con lui. Miracolosamente illesa una bimba di due anni che sedeva sui sedili posteriori. Sul posto si sono sono precipitati gli operatori del 118 con ambulanze e auto mediche e i carabinieri. Il conducente dell’auto è deceduto ed è rimasto incastrato nelle lamiere dell’auto. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per tagliare le lamiere e recuperare il corpo. Nell’auto viaggiava anche una donna, trasportata d’urgenza in ospedale perché le sue condizioni sono apparse subito gravissime, ma è ...