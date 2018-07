“Non è un gioco | fate attenzione” Muore a 16 anni e la mamma pubblica la foto choc

caffeinamagazine

(Di venerdì 6 luglio 2018) Reece Murphy, 16, è morto in ospedale lunedì dopo aver subito una “cattiva reazione” al farmaco di classe A dopo aver assunto una pastiglia di ecstasy. La madre ha voluto condividere le immagini strazianti che mostrano sedicenne ricoverato all’ospedale, con il sangue che fuoriesce dalla bocca e una macchina attaccata per consentirne la respirazione. Reece Murphy è morto in ospedale lunedì 2 luglio dopo aver assunto la droga e la madre, Sarah Lush, ha ha voluto condividere lagrafia del ragazzo morente per mettere in guardia altri giovani e i loro genitori dai pericoli delle droghe. Reece è stato rinvenuto in gravi condizioni in una casa a Taunton, Somerset, domenica, ed è stato ricoverato in ospedale. Con lui c’era anche un uomo di 30, che si ritiene abbia assunto la droga. La donna ha quindindo lagrafia del figlio. Immagini strazianti, che ...