Non dirlo al mio capo 2 | data d’inizio e anticipazioni

Ufficiale Non dirlo al Mio Capo 2 su Rai1 da settembre con Lino Guanciale : data di messa in onda e programmazione : Lino Guanciale torna con Non Dirlo al Mio Capo 2 su Rai1, è Ufficiale la data di messa in onda della seconda stagione. Dopo oltre due anni di attesa, la fiction con Vanessa Incontrada protagonista ha finalmente trovato la sua collocazione nell'affollato palinsesto della rete italiana. Inizialmente prevista per primavera, al termine di Don Matteo 11, Non Dirlo al Mio Capo 2 è slittato a data da destinarsi in autunno. Oltre questa, le fan di ...

Palinsesti Rai all’insegna di Lino Guanciale : confermata Non dirlo al mio capo 2 - slittano L’Allieva 2 e La Porta Rossa 2? : Alla presentazione dei Palinsesti Rai si è parlato del grande successo ottenuto dalla fiction nella scorsa stagione ma anche di tutte le conferme e dei volti noti, come quello di Lino Guanciale, che torneranno ad occupare la prima serata alternandosi ad eventi (vedi Bocelli), all'intrattenimento (confermatissimo Tale e Quale Show con Carlo Conti) e ai grandi film. Il dg Orfeo ha mostrato una serie di video che lanciano la prossima stagione tv ...

Perde alle slot e poi tenta di scippare una donna : "Non volevo dirlo a mia moglie" : Gioca e Perde 200 euro alle slot machine e non sapendo come giustificarsi con la moglie ha pensato di scippare una donna davanti a un centro commerciale. Protagonista della vicenda un palermitano incensurato di 47 anni che dopo aver passato una...

Belen Rodriguez rivela quanto guadagna - Costanzo : “Non è elegante dirlo” : quanto guadagna Belen Rodriguez? La risposta non piace a Maurizio Costanzo Maurizio Costanzo non ha apprezzato le recenti dichiarazioni di Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha rivelato di guadagnare bene, “come un bravo calciatore”, e di permettersi dunque il lusso di poter scegliere i vari lavori che le vengono proposti. Affermazioni che il marito di […] L'articolo Belen Rodriguez rivela quanto guadagna, Costanzo: ...

Danilo Toninelli - la follia M5s : vuole bloccare la Tav ma Non ha il coraggio di dirlo : Una premessa è d' obbligo. Nelle convulse ore che hanno preceduto la composizione del governo giallo-verde, quella delle Infrastrutture è stata una delle caselle più difficili da mettere a posto. ...

Junot Dìaz Non era un mostro del #MeToo. Ma meglio Non dirlo : Questa è una breve ma intensa storia di giustizialismo e barbarie. Prima il finale: Junot Dìaz, premio Pulitzer accusato di molestie sessuali, non è un molestatore. La notizia è di ieri, i giornali (per ora solo inglesi e americani) ne hanno scritto in qualche riga un po' sciatta e trafiletti defila

L'ultima capriola grillina Farsi pagare - ma Non dirlo - : ... ha visto rimpinguare la casse della propria società e Grillo riempie, a pagamento, i teatri in cui si esibisce grazie alla popolarità acquisita con la politica. Del resto anche un adepto finora meno ...

La nave Aquarius e le ONG continueranno a salvare i migranti (e Salvini Non può impedirlo) : La conferma arriva in queste ore, nonostante la polemica con il governo italiano: dopo aver sbarcato i migranti a Valencia, la nave Aquarius della ONG SOS Mediterranèe farà nuovamente rotta verso le coste della Libia e continuerà nella sua attività di search and rescue, per prevenire altre morti in mare. E né Salvini, né Toninelli, possono impedire che ciò avvenga. Per fortuna.Continua a leggere

Palinsesti Rai 2018-2019 : L'Allieva in onda prima di Non dirlo Al Mio Capo Video : C'è grande attesa da parte dei milioni di telespettatori italiani per la programmazione della prossima stagione televisiva [Video] di casa Rai, che si distingue soprattutto per il ritorno di fiction di grande successo: un esempio si ritrova nella serie Non Dirlo Al Mio Capo, che vede come protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Le riprese della fiction sono terminate nel mese di dicembre dello scorso anno ma non è stata mandata in onda ...

Acque reflue - il Wwf : “Inquinare e Non impedirlo è un pessimo affare” : “Inquinare, e non impedirlo, è veramente un pessimo affare. Ci rimettono l’ambiente e gli ecosistemi terrestri, fluviali e marini, la salute umana e ora anche le nostre tasche”. Lo afferma il Wwf commentando la maximulta comminata all’Italia dalla Corte di Giustizia europea per mancata depurazione delle Acque reflue. “La multa non è certo una sorpresa, ma è il frutto di tanti anni di gravi inadempienze sulle ...

“Ora devo dirlo…”. Nilufar in un angolo : la confessione e le lacrime. Sul pubblico di Uomini e Donne cala il silenzio e alla tronista - ormai sbugiardata - Non resta che raccontare tutto : In questi giorni non si fa altro che parlare della scelta di Nilufar Addati. La tronista di ”Uomini e Donne” ha deciso di uscire dallo studio con Giordano Mazzocchi, ma a poche ore dalla diretta della scelta è successo il caos. L’ex corteggiatore Stefano Guglielmini ha rivelato che lui e Nilufar sono stati fidanzati durante il periodo del ”trono”. Un caos che ha coinvolto loro tre, ma anche tutto il pubblico ...

Renzi : chi vuole uscire dall’Euro deve dirlo prima elezioni e Non dopo : GOVERNO. Renzi: CHI vuole uscire DA EURO LO deve DIRE prima DEL VOTO Roma – Di seguito le parole di Matteo Renzi, ex segretario del Pd. “Alle elezioni del 4 marzo nessuno aveva proposto l’uscita dall’Euro. Non c’è nessuna maggioranza tra gli italiani che si sia espressa a favore dell’uscita dall’Euro. Gli unici due esponenti che hanno ipotizzato questa ipotesi sono stati i parlamentari leghisti Bagnai e ...

[Il retroscena] Sorpresa - a Berlusconi piace Conte ma Non può dirlo. E la strategia di guerra cambia : Il Colle contro Lega e M5s che insistono per Savona all'Economia, ma sono diverse le caselle ancora da assegnare. Slitta il giuramento. 25 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook