Niccolò Bettarini torna a casa | esco più forte di prima

sportfair

: Niccolò Bettarini dimesso dall’ospedale. I 4 fermati non rispondono al gip - Corriere : Niccolò Bettarini dimesso dall’ospedale. I 4 fermati non rispondono al gip - poliziadistato : Quattro persone sono stare fermate nella notte per l'aggressione a Niccolò Bettarini, figlio @Simo_Ventura e dell'e… - Agenzia_Ansa : ''Mio figlio non è in pericolo di vita''. Lo conferma la madre Simona #Ventura su Twitter a proposito del figlio Ni… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Milano, 6 lug. (AdnKronos) – “Sono un ragazzo fortunato e, mai come ora, sento veramente di esserlo, non solo per il fatto di essere qui a scrivervi questo post, ma anche perché so di avere degli amici che mi hanno salvato la vita. Sono cresciuto credendo nell’amicizia, è un valore fondamentale nella mia vita e farei qualunque cosa se degli amici fossero in difficoltà”. Lo scrivesul suo profilo facebook, dove pubblica una fotografia che lo ritrae in abiti sportivi, occhiali da sole e braccio fasciato, nel corridoio dell’ospedale Niguarda che oggi ha lasciato perre ae dove è stato ricoverato dopo l’aggressione dello scorso sabato sera davanti all’Old Fashion a Milano. “Non sono mai stato bravo a raccontarmi. Ma, ora che sto migliorando, sento che sia giusto e doveroso dire diverse cose. Innanzitutto ...