Niccolò Bettarini | “Grazie alla mia famiglia | gli amici mi hanno salvato”

Niccolò Bettarini dimesso dall’ospedale. Il post su Instagram : “Sono un ragazzo fortunato - credo nel valore dell’amicizia” : Il peggio sembra passato: Niccolò Bettarini è stato dimesso dall’ospedale di Niguarda, dove era stato ricoverato dopo la brutale aggressione avvenuta domenica scorsa fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano. “Bentornato a casa leone”, gli ha scritto il papà Stefano Bettarini, che auspica anche che “chi ha sbagliato paghi”. Il 19enne ha postato una foto che lo ritrae sorridente tra le corsie dell’ospedale, con una fasciatura sul ...

Niccolò Bettarini dimesso : "Farei qualunque cosa per gli amici. Ricordate sempre chi siete" : "Non sono mai stato bravo a raccontarmi. Ma, ora che sto migliorando, sento che sia giusto e doveroso dire diverse cose" Inizia così il post che Niccolò Bettarini scrive su Instagram, qualche istante dopo essere stato dimesso dall'ospedale in cui era ricoverato in seguito all'aggressione subita."Innanzitutto voglio in questo momento ringraziare la mia famiglia che mi è sempre stata vicino, nei momenti felici come in quelli ...

Niccolò Bettarini ha scritto un messaggio. Per chi lo ha colpito e per chi lo ha salvato : Niccolò Bettarini è tornato. Cinque giorni dopo l'aggressione con nove coltellate fuori da una discoteca di Milano, il figlio di Simona Ventura e del calciatore Stefano Bettarini ha affidato a Facebook un lungo post per ringraziare i familiari e chi lo ha soccorso e per assicurare che, se tornasse indietro, rifarebbe quello che ha fatto e che lo ha messo nei guai: aiutare un amico in difficoltà. “Non ...

Niccolò Bettarini dopo l’aggressione : “Voglio ringraziare la mia famiglia” : Niccolò Bettarini rompe il silenzio dopo l’aggressione Quest’ultima settimana per Simona Ventura e Stefano Bettarini è stata davvero difficile. Il motivo? Il loro figlio Niccolò Bettarini è stato brutalmente aggredito davanti ad un noto club a Milano. Per i pochi che non lo sapessero il ragazzo è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi ed è stato accoltellato ben 19 volte. Per fortuna le ferite sono state lievi, e dopo giorni di ...