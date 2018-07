Niccolò Bettarini esce dall’ospedale e dice la sua verità

Niccolò Bettarini dimesso dall'ospedale : "I miei amici mi hanno salvato la vita - sono fortunato" : hanno tentato di ucciderlo solo perché figlio di due personaggi famosi. Niccolò Bettarini , nella notte di sabato 30 giugno, fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano, è stato aggredito da un gruppo di dieci ragazzi dopo aver tentato di difendere un suo amico (quattro di loro sono stati fermati, per gli altri sei continuano le indagini). Undici le coltellate che gli sono state inferte al torace, al fianco, al braccio e alla coscia ...

Niccolò Bettarini parla per la prima volta dopo l’aggressione : Niccolò Bettarini parla per la prima volta dopo l’aggressione subita sabato 30 giugno fuori dalla discoteca Old Fashion. Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini è stato accoltellato da quattro ragazzi davanti al noto locale milanese, riportando diverse ferite e una lesione del nervo dell’arto superiore. Il 19enne è stato ricoverato d’urgenza in ospedale e, dopo la grande paura, sta lentamente migliorando. Nei giorni ...