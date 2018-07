Niccolò Bettarini dopo l’aggressione | “Voglio ringraziare la mia famiglia”

lanostratv

: Niccolò Bettarini dimesso dall’ospedale. I 4 fermati non rispondono al gip - Corriere : Niccolò Bettarini dimesso dall’ospedale. I 4 fermati non rispondono al gip - poliziadistato : Quattro persone sono stare fermate nella notte per l'aggressione a Niccolò Bettarini, figlio @Simo_Ventura e dell'e… - Agenzia_Ansa : ''Mio figlio non è in pericolo di vita''. Lo conferma la madre Simona #Ventura su Twitter a proposito del figlio Ni… -

(Di venerdì 6 luglio 2018)rompe il silenziol’aggressione Quest’ultima settimana per Simona Ventura e Stefanoè stata davvero difficile. Il motivo? Il loro figlioè stato brutalmente aggredito davanti ad un noto club a Milano. Per i pochi che non lo sapessero il ragazzo è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi ed è stato accoltellato ben 19 volte. Per fortuna le ferite sono state lievi, egiorni di ricovero in ospedale è stato finalmente dimesso. A tal proposito il ragazzo ha rotto il silenzio, scrivendo un lunghissimo post su instagram. E in questa occasione ha rivelato quanto segue: “Sto migliorando…Vogliola mia famiglia…Sono un ragazzo fortunato, non solo perchè sono qua a scrivere, ma anche perché so di avere degli amici che mi hanno salvato la vita…L’amicizia è un valore assoluto, e farei ...