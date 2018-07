Netflix sotto accusa | “Sta violando le regole della distribuzione di pedopornografia col

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 luglio 2018) Scene pedopornografiche in un film targato. L’azienda californiana di film e serie tv via web è finita nel mirino di una commentatrice televisiva, Megan Fox, per aver messo in onda il film Desire (Desearas: al hombre de tu hermana, in originale), diretto dal regista argentino Diego Kaplan. La polemica è nata sui social perché il sito conservatore PJMedia ha postato l’articoloFox dove la donna racconta come il film in questione inizi proprio con una sequenza in cui due bambine si trovano davanti alla tv e una delle due si masturba. “stalediperché la bimba in questione si sta impegnando nell’atto sessualemasturbazione – ha scritto la Fox – e questo supera il requisito minimo del mostrare un atto semplicemente evocativo”. Lunga la lettera di risposta che Kaplan ha affidato al sito Indiewire: ...