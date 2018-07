Nel parco tra cinema e teatro

MotoGp - Crutchlow esilarante Nel parco chiuso : lo scherzo a Valentino Rossi è tutto da ridere [VIDEO] : Simpatico scherzo di Crutchlow nel parco chiuso a Valentino Rossi , il Dottore preso di sorpresa dal pilota della Honda Clima disteso nel parco chiuso dopo la qualifica del Gp di Assen, sorrisi e soddisfazione per Marquez, Crutchlow e Valentino Rossi , protagonisti di questo sabato olandese. A confermare la complicità in particolare tra il pesarese e il britannico ci ha pensato proprio quest’ultimo, giocando un piccolo scherzetto al ...

MotoGp – La prima volta di Marquez - il sorriso di Crutchlow e la… fortuna di Rossi : le parole dei primi tre Nel parco chiuso : Marquez , Crutchlow e Valentino Rossi esprimono a caldo le proprie sensazioni dopo la Qualifica del Gp di Assen Quattro piloti in 79 millesimi, è una qualifica da urlo quella del Gp di Assen. A partire davanti a tutti sarà Marc Marquez che, nel finale, piazza un mostruoso 1:32.791 che gli consentirà di partire davanti a tutti domani sulla griglia di partenza. Secondo posto per Cal Crutchlow che paga un ritardo di 41 millesimi dal pilota ...

Nel parco Grotte torna "Beer in the Cave" : Spettacoli, cibo di strada e birre artigianali pugliesi animeranno le serate dal 29 giugno al 1° luglio 2018 nella incontaminata location per far festa con la bevanda più antica e più bevuta la mondo:...