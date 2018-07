ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: ‘Ndrangheta, l’imprenditore sotto scorta Nino De Masi: “Public company contro la mafia per creare sviluppo” https://t.… - libellula58 : RT @fattoquotidiano: ‘Ndrangheta, l’imprenditore sotto scorta Nino De Masi: “Public company contro la mafia per creare sviluppo” https://t.… - italianaradio1 : ‘Ndrangheta, l’imprenditore sotto scorta Nino De Masi: “Public company contro la mafia per creare sviluppo” - Noovyis : Un nuovo post (‘Ndrangheta, l’imprenditore sotto scorta Nino De Masi: “Public company contro la mafia per creare sv… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Giorno e notte l’azienda “De” è piantonata dai militari. Nella stanza di lato al suo ufficio ci sono altri due agenti di. Dentro quelle quattro mura è nata l’idea dellala”. Da diversi anni lavuole mortoDe. Nel 2013 una sventagliata di kalashnikov in uno dei suoi capannoni, nella zona industriale a ridosso del porto di Gioia Tauro, glielo ha ricordato tanto da costringerlo a mandare via la sua famiglia dalla Calabria. Da anni, alle minacce delle cosche, perdi Rizziconi si è aggiunta la battagliale banche. “Venni avvicinato da un funzionario di un istituto di credito, che era un ex ufficiale dei carabinieri, il quale mi disse: ‘Deabbiamo avuto l’ordine di distruggerla’”.allora scrisse in Procura e alle stesse banche “osando chiedere conto di come si stavano comportando”. ...