NBA | per il posto di vice ai Raptors spunta Trinchieri

Basket - NBA : Thomas - che fatica per un contratto : ora la speranza è Orlando : Con il mercato che dopo i botti iniziali è arrivato a una fase di stallo, uno degli ultimi quesiti da risolvere gravita intorno al futuro di Isaiah Thomas. L'ex idolo dei Celtics un anno fa ...

NBA - LeBron e i cartelloni pro Lakers : ecco chi li ha messi e perché : Hollywood resta Hollywood anche nelle piccole cose. Per una città come Los Angeles che vive e respira Lakers l'attesa di questa free agency, dopo anni terribili, è stata vissuta in maniera spasmodica. ...

Vacanze italiane per il re dell'NBA LeBron James : è a Capri con la moglie Savannah : Vacanze italiane per il re dell'Nba LeBron James, tra la costiera amalfitana, l'arcipelago Li Galli, Nerano e Capri. La stella Usa, che pochi giorni fa ha firmato un contratto da oltre 153 milioni di ...

NBA - Stephen Curry padre per la terza volta : è nato Canon W. Jack : Canon W. Jack, è questo il nome del terzogenito della famiglia Curry, il cestista degli Warriors al settimo cielo: “Dio è stato buono con noi” Il giocatore di basket Stephen Curry ha annunciato su Instagram la nascita del suo terzo figlio, Canon W. Jack, caricando una fotografia con il bambino tra le braccia. Anche la moglie del campione dei Golden State Warriors, Ayesha, ha pubblicato una foto in cui il bambino è tra le ...

NBA - Lonzo Ball ha reso noto il suo infortunio per non andare via dai Lakers? : A due giorni dall'inizio della free agency però, è filtrata una notizia tutt'altro che rassicurante, se letta con i freddi occhi della cronaca: Lonzo Ball è stato costretto a fermarsi di nuovo, ...

Mercato NBA – I Rockets vanno all-in su Capela : verrà pareggiata qualsiasi offerta che arriverà per il centro : Gli Houston Rockets andranno all-in su Clint Capela: il centro svizzero verrà rifirmato pareggiando qualsiasi offerta gli arriverà da altre franchigie Dopo l’acquisto di Cousins da parte degli Warriors, la distanza con i Rockets sembra essersi ampliata. Specialmente dopo che James Harden e compagni hanno perso Trevor Ariza, passato ai Suns. I texani non possono dunque permettersi di perdere altre pedine fondamentali della loro rosa. Per ...

Mercato NBA – Irving e Butler insieme? Il clamoroso scenario per la free agency 2019 : Kyrie Irving e Jimmy Butler starebbero cercando un modo per giocare insieme: nessuno dei due però cambierà franchigia adesso, il doppio colpo potrebbe avvenire nel 2019 Mentre l’ovest si rinforza sempre più, complice l’arrivo di sua maestà LeBron James, ad est le franchigie in grado di elevarsi allo status di contender (forse) sono principalmente due: Sixers e Celtics. L’anno prossimo però, Boston potrebbe perdere la sua stella più grande: ...

NBA - George : "Felice ai Thunder. Resto per vincere con Westbrook" : 'Sono felice. Questa è la città e la comunità che ho scelto, il posto in cui ho deciso di giocare'. È un manifesto d'amore quello recitato da Paul George durante l'ultimo appuntamento della mini-serie ...

NBA - cosa significa la firma di Paul George per gli Oklahoma City Thunder : Questa volta però non è stato uno dei più accreditati giornalisti del mondo a dare il via alle danze, bensì un parrucchiere estremamente noto nel mondo della NBA che, poco prima delle 8 di sera, ha ...

Bitcoin recupera molti miliardi in poche ore - trend BTC invertito grazie a novità CoiNBAse : Insomma Coinbase, ad oggi uno dei più usati exchange al mondo, punta a crescere nel rispetto della legge. Sam McIngvale di Coinbase in una sua intervista ha affermato: " Abbiamo una certa ...

Mercato NBA – Cavs - nessuno è più certo del posto : si ascoltano offerte anche per Kevin Love : Terremoto in casa Cleveland Cavaliers dopo l’addio di LeBron James: il gm dei Cavs, Koby Altman, pronto ad ascoltare offerte anche per Kevin Love L’addio di LeBron James ai Cleveland Cavaliers ha messo in moto la macchina del Mercato NBA. Diversi giocatori hanno raggiunto il ‘Re’ nella nuova destinazione ai Los Angeles Lakers, gli Warriors si sono tutelati firmando Cousins e le altre squadre sondano Mercato e free ...

Mercato NBA - dopo Lebron ecco Rondo per i Lakers : I gialloviola piazzano un altro colpo: da New Orleans arriva il playmaker ex Boston, che firma un annuale da 9 milioni di dollari

Mercato NBA : J.J. Redick rinnova con i Philadelphia 76ers per un altro anno : J.J. Redick è un veterano della NBA non per caso. Uno di quelli che conoscono benissimo le dinamiche della Lega e ben consapevole già 12 mesi fa che il suo ricco contratto con i Sixers era in realtà ...

NBA - Los Angeles Lakers : tutti pazzi per 'la 23' - la maglia di LeBron è già sold out : è da sempre uno dei posti più cool e alla moda dell'intero mondo NBA, vantando una platea di stelle che spesso vale il prezzo del biglietto più dello spettacolo proposto sul parquet. Con LeBron James ...