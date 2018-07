NBA | Est vs Ovest | c' è un problema di equilibrio oggi nella lega?

OfeNBAch/ Video - il duo parigino fa ballare Roma con “Party” (Wind Summer Festival 2018) : Dopo il successo di “Be Mine”, il duo parigino Ofenbach torna con il singolo intitolato "Party". Questa sera, giovedì 5 luglio, Dorian Lo e César de Rummel saranno al Wind Summer Festival.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:58:00 GMT)

NBA - George : "Felice ai Thunder. Resto per vincere con Westbrook" : 'Sono felice. Questa è la città e la comunità che ho scelto, il posto in cui ho deciso di giocare'. È un manifesto d'amore quello recitato da Paul George durante l'ultimo appuntamento della mini-serie ...

NBA – Kelly Oubre jr con la maglia della… Juventus : il talento dei Wizards veste un simbolo di ‘imbattibilità’ [FOTO] : Il cestista Kelly Oubre jr con la maglia della Juventus: il messaggio allegato alla foto risalta l’imbattibilità dei bianconeri La Juventus si conferma sinonimo di vittorie e imbattibilità anche oltreoceano. Negli USA ad esempio, il fotografo Cameron Look ha scelto la maglia bianconera per un photoshoot con il cestista NBA Kelly Oubre jr. Il talento dei Washington Wizards ha postato le foto sul suo profilo Instagram, allegando questo ...

NBA - DeMarcus Cousins a Golden State : il resto della NBA fa fatica a crederci! : Il colpo di mercato dei campioni NBA in carica " che per 5.3 milioni di dollari mettono sotto contratto per il prossimo anno un due volte All-Star come DeMarcus Cousins " non lascia indifferenti ...

NBA - la “lunga estate caldissima” che cambierà faccia alla lega : nuovi super-team per tentare l’assalto agli Warriors : La free agency NBA avrà inizio durante la prossima settimana, le trattative però stanno già prendendo quota, entusiasmando gli appassionati di basket e di mercato L’1 luglio è alle porte, la data nella quale inizierà ufficialmente la free agency NBA, è oramai davvero vicina. Quella che ci attende è un’estate davvero caldissima, ricca di capovolgimenti, rivoluzioni e nuovi super-team, tesi a “minacciare” il domino ...

Mercato NBA - le questioni irrisolte della free agency 2018 : tutto quello che c'è da seguire : La risposta a qualsiasi domanda sulla free agency 2018 - che inizierà all'alba italiana di sabato, anche se poi in realtà prima del 7 luglio non sarà possibile rendere ufficiale la stragrande ...

Mercato NBA – Il desiderio di Javale McGee : “free agency? Vorrei restare agli Warriors a vita” : Javale McGee sarà free agent dal 1° luglio ma non ha intenzione di pensare ad altre destinazioni: il suo desiderio è quello di restare agli Warriors Dal 1° luglio la free agency avrà ufficialmente inizio e fra i vari nomi dei senza contratto (LeBron James, Kevin Durant e Chris Paul per citarne alcuni) spunta anche quello di Javale McGee. Il centro degli Warriors non ha intenzione però di cambiare aria. ‘Javalone’ vorrebbe restare ...

Mercato NBA – Gli Spurs vogliono spedire Leonard ad Est - ma niente Cavs : ecco le due franchigie in pole : I San Antonio Spurs preferirebbero scambiare Kawhi Leonard ad est: 2 le franchigie in pole, Cavs tagliati fuori Il destino di Kawhi Leonard appare ancora abbastanza nebuloso. Nonostante gli Spurs vogliano provare in tutti i modi a trattenerlo, il numero 2 sembra non voler sentire ragioni. Che sia quest’anno, o l’anno prossimo, Kawhi Leonars giocherà a Los Angeles, probabilmente sponda Lakers. Lo stesso giocatore ha messo in guardia ...

Mercato NBA - i Cavaliers ripartono da Collin Sexton e Billy Preston - aspettando LeBron James - : Una guardia che ha dimostrato di avere un bel po' di armi nel suo arsenale, una sicurezza nei propri mezzi , a volte anche troppa, che alcuni non riescono a mettere insieme neanche dopo un'intera ...

Draft NBA – LiAngelo Ball resta undrafted! Dai Lakers la beffa : niente Summer League per colpa di papà : LiAngelo Ball era dato come possibile scelta dei Lakers, ma i giallo-viola lo hanno snobbato: il fratello di Lonzo Ball non prenderà parte nemmeno alla Summer League La grande notte del Draft NBA 2018 ha regalato la possibilità di entrare nella massima lega del basket mondiale a 60 giovani atleti. Fra essi però non figura il nome di LiAngelo Ball. Il secondogenito della famiglia Ball, fratello di Lonzo, Playmaker dei Los Angeles Lakers, era ...

Draft NBA – Collin Sexton lancia un appello a LeBron James : “man - resta! Torniamo insieme alle Finals” : La scelta al Draft dei Cleveland Cavaliers, Collin Sexton, ha lanciato un messaggio a LeBron James, chiedendogli di restare a Cleveland Ieri notte, grazie alla pick numero 8 in loro possesso, i Cleveland Cavaliers hanno selezionato Collin Sexton. Il giovane prodotto di Alabama, che in stagione ha fatto registrare 19.2 punti e 3.6 assist, aggiunge freschezza e talento al reparto delle guardie dei Cavs che non vede un prospetto interessante ...

Mercato NBA – Dwight Howard si accorda per il buyout con i Nets : suggestione Warriors - l’ipotesi è clamorosa : Dwight Howard si è accordato con i Nets per il buyout: ‘Superman’ potrebbe trasferirsi agli Warriors prendendo il minimo salariale Mentre tutto il mondo NBA era concentrato sul Draft di ieri notte, Dwight Howard è diventato protagonista di una possibile trattativa niente male. ‘Superman’, appena arrivato ai Nets via Charlotte, ha scelto di accordarsi con Brooklyn per il buyout che lo farà diventare free agent. Su di lui ...

NBA – La trasformazione fisica di Lonzo Ball : il lavoro in palestra per migliorare la massa ha dato i suoi frutti [FOTO] : Lonzo Ball sta lavorando in palestra per aumentare la massa muscolare: il talento dei Lakers ha postato una foto al mare nella quale si possono vedere i suoi grandi miglioramenti fisici Conclusa la prima stagione in NBA, i detrattori (e non solo quelli) di Lonzo Ball hanno sottolineato due difetti principali nella scelta n°2 allo scorso Draft NBA: il primo è la meccanica di tiro, davvero da migliorare per dientare uno scorer di livello; il ...

Mercato NBA - LeBron James - Kawhi Leonard e Paul George : il piano per la super estate dei Lakers : Nel grande e confuso scacchiere estivo che i GM di mezza NBA si ritroveranno a fronteggiare, con tanti free agent di primissimo livello a caccia di un contratto e squadre disposte a rivoluzionare il ...