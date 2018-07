NBA | Ayton c' è | Doncic è in stand-by

NBA Summer League - Ayton - Doncic e gli altri da tenere d'occhio : Domani notte si apre il sipario della Summer League di Las Vegas, per la prima volta con la partecipazione di tutte le 30 squadre Nba. Ecco i 10 giocatori, 5 rookie e 5 al secondo anno, da non perdere ...

Draft NBA – Embiid mette le cose in chiaro : “non paragonate Ayton a me - io difendo” : Ironico tweet di Joel Embiid che mette la sua firma sulla notte del Draft NBA. Nel mirino del centro dei Sixer finisce la prima scelta DeAndre Ayton Conclusa la notte del Draft NBA, l’attenzione si é spostata sulla parte relativa ai commenti. Immancabile quello social di Joel Embiid cha ha lasciato la sua firma sulla notte di Brooklyn via Twitter. Il centro dei Sixer ha preso di mira la prima scelta, DeAndre Ayton, big man atletico e con ...

Draft NBA : Ayton a Phoenix - Doncic sbarca a Dallas : NEW YORK - Una parte di futuro dell'NBA è stata decisa stanotte. Non sono mancate le sorprese al Barclays Center, tana dei Brooklyn Nets, anche se nelle prime tre posizioni è andato tutto come ...

Draft NBA 2018 - tutte le scelte della notte : Ayton n°1 - Knox ai Knicks : Draft NBA, nella notte è andato in scena lo spettacolo in quel di New York, i prospetti del futuro si sono presi la scena a partire da Doncic Nella notte americana è andato in scena il Draft NBA 2018. Una serata intensa, nella quale ha fatto ‘scalpore’ la madre di Luka Doncic, di certo il personaggio più chiacchierato di questo Draft dato che ha ammaliato tutti con la sua bellezza. Ma passiamo al basket. scelte importanti per le 30 ...

NBA - draft : Ayton 1ª scelta a Phoenix. Doncic alla corte di Nowitzki : Basket, Real Madrid, il solito Doncic sentenzia la Liga così fenomeno Doncic - Ma subito dopo arriva il momento atteso di chi in Europa ama questo sport: con il numero 3, Atlanta sceglie Luka Doncic ,...

NBA Draft : Joel Embiid e Draymond Green danno il benvenuto a Deandre Ayton via Twitter : La NBA è famosa non tanto e non solo per il talento dei suoi atleti, per la fisicità dei suoi gesti e dei contatti sotto canestro, per l'enorme sforzo e numero di gare giocate in una stagione senza ...

NBA - Puma ritorna in NBA in grade stile : messi sotto contratto Deandre Ayton - Marvin Bagley III e JAY-Z : ... da quando cioè mise sotto contratto un giovane Vince Carter con un accordo decennale poi però interrotto dopo solo due stagioni " e "Air Canada" esploso come uno dei giocatori più popolari al mondo ...

Puma - il ritorno nell’NBA è in grande stile : firmato anche DeAndre Ayton - potenziale scelta n°1 al Draft : Dopo Baley III e Smith, Puma ha deciso di puntare anche sulla potenziale scelta numero 1 al prossimo Draft ingaggiando DeAndre Ayton Dopo diversi anni di assenza, Puma ha scelto di ritornare nel mercato dello sportwear dedicato al mondo NBA. E ha deciso di farlo seguendo una linea Young. Dopo aver firmato Marving Bagley III, Trae Young (dati fra le prime 5 chiamate al prossimo Draft) e Zhaire Smith (dato fra la 10 e la 15) Puma ha fatto all-in ...

NBA Draft 2018 : alla scoperta di Deandre Ayton - futura prima scelta dei Phoenix Suns? : Manca poco più di una settimana al Draft che si svolgerà nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 giugno, ma tutti gli esperti sembrano essere concordi: le prime parole pronunciate dal commissioner ...