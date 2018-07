wired

: Natede, il vaso che purifica l’aria della stanza #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Natede, il vaso che purifica l’aria della stanza #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di venerdì 6 luglio 2018) L’aria che si respira negli ambienti indoor può essere fino a cinque volta più inquinata rispetto a quella esterna. Dall’allarme lanciato tre anni fa dall’Organizzazione mondialesanità è partito il progetto di Clairy, ilsmart chel’aria per rendere gli interni più salutari. La soluzione al problema studiata dalla startup Laboratori Fabrici (tre trentenni italiani) è stata appunto Clairy, unper piante con un innovativo sistema di filtraggio e in grado di monitorare le condizioni del, visibili via app su smartphone. Sulla scia del successo iniziale – nel settembre 2017 è arrivato anche un finanziamento di due milioni di euro dall’Unione Europea all’interno del progetto Horizon 2020 – è arrivato orache, per forma, dimensioni e funzionamento ricalca il predecessore. A differenza dei consuetitori in ...