nata la prima birra trappista inglese | un evento storico

Pattinaggio a rotelle velocità su strada - Mondiali Arnhem 2018 : argento per Francesca Lollobrigida nella prima giornata : Sono iniziati oggi, dopo le prime tre giornate dedicate alla pista, i Mondiali di Pattinaggio a rotelle velocità su strada: ad Arnhem, in Olanda, le gare odierne hanno portato al medagliere dell’Italia l’argento di Francesca Lollobrigida nei 10000 metri punti senior femminile. In questa gara l’azzurra ha centrato il secondo posto dietro alla colombiana Johana Viveros e davanti alla tedesca Mareike Thum, mentre Linda Rossi ha ...

Siracusa - al via la 7° edizione delle 'Giornate pediatriche' : domani la prima giornata all'Urban Center : Alessandro Albizzati , Ernesto Burgio , Antonio Canino , Daniela Lucangeli , Galatea Ranzi , Luca Vullo , in un'alternanza magica e innovativa tra arte e scienza, discuteranno e si confronteranno su '...

Nuoto - Europei juniores 2018 : Johannes Calloni - Giulia Salin e le staffette 4×100 sl a medaglia nella prima giornata : Si è conclusa la prima giornata di gare degli Europei juniores di Nuoto ad Helsinki (Finlandia). nella competizione in cui si esibiscono i campioni del domani della vasca, l’Italia ha conquistato 2 argenti e 2 bronzi. Nei 400 stile libero Johannes Calloni ha centrato il bronzo in 3’51″35 (primato personale) nella gara vinta dall’asso magiaro Kristof Milaf (3’50″00), fortissimo anche nella farfalla, davanti al ...

Prima tornata di disinfestazione a Modica : Si concluderà venerdì 6 luglio il primo intervento di disinfestazione sul territorio comunale di Modica. Si è già cominciato ieri a Marina

Wimbledon – Dal successo di Federer e Serena Williams al ko di Dimitrov : il riepilogo della prima giornata : Inizia Wimbledon e arrivano subito i primi verdetti: dai successi di Federer e Serena Williams al ko di Dimitrov, il riepilogo della prima giornata Pronti via, il primo giorno di Wimbledon regala subito dei verdetti importanti. Il favorito numero 1, Roger Federer, campione in carica, ha bagnato l’esordio con un successo su Lajovic. Passano il turno anche Raonic, Cilic e Kohlschreiber, mentre si ferma già all’esordio Grigor Dimitrov, ...

Wimbledon 2018 : prima giornata più che positiva per gli italiani. Quattro vittorie e una sconfitta il bilancio : L’euforia per la cavalcata di Marco Cecchinato a Parigi non si è arrestata. Chiariamo subito, a scanso di equivoci: è solo il primo turno ma la prima giornata di Wimbledon è stata ampiamente positiva per il tennis italiano. Cinque incontri e Quattro successi, con il rammarico di un en-plein che avrebbe reso il primo lunedì del torneo perfetto. Cominciamo da Camila Giorgi, per galanteria ma anche perché la prima a scendere in campo. ...

Wimbledon 2018 : la prima giornata. Subito Federer e S.Williams. Super sfida Dimitrov-Wawrinka. Cinque azzurri in campo : La tradizione va rispettata e a Wimbledon lo sanno benissimo. Proprio per questo motivo ad aprire il programma sul Centrale sarà il campione in carica Roger Federer. Lo svizzera se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic, numero 57 del mondo che non ha mai raggiunto il terzo turno ai Championships. Una sfida tra rovesci ad una mano e sicuramente un buon esordio per Federer per entrare a pieno ritmo nel torneo. Sarà anche il giorno di Serena ...

Wimbledon 2018 - prima giornata : lunedì 2 luglio. Programma - orari e tv. L’ordine di gioco delle partite : Finalmente si inizia! Domani, lunedì 2 luglio, inizia l’edizione 2018 di Wimbledon: in campo per il primo turno dei tornei di singolare la parte alta del tabellone maschile e la parte bassa di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze l’elvetico Roger Federer, testa di serie numero uno, mentre a seguire scenderà in campo la danese Caroline Wozniacki, numero due. Saranno cinque gli azzurri in gara: giocherà ...

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Ostia. Prima giornata : Colombi/Breidenbach non si fermano - Bonifazi/Manni nel tabellone perdenti : Spettacolo, divertimento, caldo e tanta gente: questo il menu della Prima giornata di sfide allo stabilimento La Spiaggia di Ostia per la seconda tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018. Tantissime le partite giocate oggi per decretare i semifinalisti vincenti sia in campo maschile che in quello femminile. Non è mancato lo spettacolo con alcune gare davvero divertenti anche per il pubblico che, numeroso ha attorniato i campi ...

Nuoto - Settecolli 2018. Che spettacolo i giganti mondiali del nuoto nella prima giornata e - con Quadarella - Scalia e Burdisso - ride anche l’Italia : I giganti del nuoto non si fanno pregare e regalano prestazioni straordinarie al pubblico della prima giornata del Settecolli. Peaty, Sjostroem, Efimova, Le Clos, Blume, Proud: tutti lasciano il loro marchio nella piscina del Foro Italico con tempi di valore assoluto, qualche primato stagionale, molte dichiarazioni di intenti in vista di Europei e Panpacifici. E in questa giornata “mondiale” bene si inseriscono le prestazioni di ...

Surf – Rrd One Hour Classic : il foil protagonista nella prima giornata con vento leggero : prima vittoria della RRD ONE Hour foil al polacco Maciek Rutkowski, seguito da Matteo Iachino e Malte Reuscher. Sabato e domenica altre prove sperando in un vento maggiore che permetta di concludere magari con record anche la più Classica RRD ONE Hour Classic slalom Iniziata una delle regate più storiche e attuali organizzate dal Circolo Surf Torbole, la RRD One Hour Classic, quest’anno aperta con categoria a sè anche ai foil. E proprio i ...

F1 - emozioni e spettacolo al Red Bull Ring : le FOTO più belle della prima giornata di libere [GALLERY] : E’ cominciato il week-end del Gp d’Austria con le prime due sessioni di prove libere, le FOTO più belle di questa giornata in pista emozioni e spettacolo al Red Bull Ring, dove è cominciato il week-end che condurrà al Gp d’Austria. I piloti sono scesi in pista per le prime sessioni di prove libere, cominciando a prendere confidenza con il tracciato di Spielberg. Tanti i i tifosi accorsi sulle tribune, desiderosi di veder ...

Ue - stop Italia a testo prima giornata : 20.29 Il premier Conte ha bloccato l'adozione delle conclusioni della prima parte del vertice europeo, spiegando che l'Italia intende dare un voto sull'intero documento, compresa la parte dei migranti in discussione stasera. Un eventuale veto bloccherà tutto. E' quanto si apprende da fonti Italiane a margine del vertice in corso a Bruxelles.

Taekwondo - Giochi del Mediterraneo 2018 : azzurro sbiadito a Tarragona - dominio turco nella prima giornata di gare : azzurro sbiadito nella prima giornata del Taekwondo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. nella categoria +80 kg, Matteo Milani è stato sconfitto dal macedone Dejan Georgievski con il punteggio di 24-13, mentre Martina Corelli nei -49 kg si è arresa per 10-8 contro la tunisina Ikram Dhahri. La prima giornata di gare è stata contraddistinta da un autentico dominio turco, con due ori e un bronzo nelle prime tre categorie di peso ...